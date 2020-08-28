Бабье лето: российские звезды позируют в купальниках

Хоть лето и подходит к концу, это еще не значит, что нельзя отправиться на море и позагорать. Мы уже рассказывали о провальных купальниках этого лета. А сегодня на примере звезд покажем, что нужно носить на пляже!

Алика Смехова

Телеведущая Алика Смехова, по мнению стилистов, выбрала идеальный купальник: в нем можно и позагорать, и поплавать. Стоит отметить хорошую форму лифа, который надежно поддерживает грудь, при этом делая ее сочной и аппетитной. Редкие купальники справляются с подобной задачей на отлично.

@alika_smekhova

Российская телеведущая и актриса выбрала отличный комплект из рубашки и купальника в единой расцветке. Стилисты считают, что подобные образы идеальны для пляжа: если нужно дойти до бара, можно просто накинуть на плечи рубашку — получится уже готовый коктейльный образ.

@alla_dovlatova

Стоит отметить и посадку купальника: трусы идеального размера и лиф с поддержкой подчеркивают достоинства фигуры.

Отечественная певица Вика Цыганова отдала предпочтение купальнику в ретро-стиле и не прогадала. Подобная расцветка сейчас как никогда актуальна. К тому же подобный принт и цвета отлично сочетаются с морем, песком и волнами.

@vika.tsyganova

Телеведущая Дана Борисова не стала выбирать, как все, раздельный купальник бикини и выбрала слитный. Стилисты отмечают, что в подобных купальниках важно не переборщить: слишком открытое бедро выглядит вульгарно, а пестрая расцветка превращает в подростка. Дана выбрала идеальный купальник, который хорошо сочетается как с бледной, так и с загорелой кожей.