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Бабье лето: российские звезды после 40 в купальниках 

Я Покупаю 3 часа назад
Бабье лето: российские звезды позируют в купальниках
Фото: @vika.tsyganova
Хоть лето и подходит к концу, это еще не значит, что нельзя отправиться на море и позагорать. Мы уже рассказывали о провальных купальниках этого лета. А сегодня на примере звезд покажем, что нужно носить на пляже!

Алика Смехова

Телеведущая Алика Смехова, по мнению стилистов, выбрала идеальный купальник: в нем можно и позагорать, и поплавать. Стоит отметить хорошую форму лифа, который надежно поддерживает грудь, при этом делая ее сочной и аппетитной. Редкие купальники справляются с подобной задачей на отлично.
@alika_smekhova

Алла Довлатова

Российская телеведущая и актриса выбрала отличный комплект из рубашки и купальника в единой расцветке. Стилисты считают, что подобные образы идеальны для пляжа: если нужно дойти до бара, можно просто накинуть на плечи рубашку — получится уже готовый коктейльный образ.
@alla_dovlatova
Стоит отметить и посадку купальника: трусы идеального размера и лиф с поддержкой подчеркивают достоинства фигуры.

Вика Цыганова

Отечественная певица Вика Цыганова отдала предпочтение купальнику в ретро-стиле и не прогадала. Подобная расцветка сейчас как никогда актуальна. К тому же подобный принт и цвета отлично сочетаются с морем, песком и волнами.
@vika.tsyganova

Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова не стала выбирать, как все, раздельный купальник бикини и выбрала слитный. Стилисты отмечают, что в подобных купальниках важно не переборщить: слишком открытое бедро выглядит вульгарно, а пестрая расцветка превращает в подростка. Дана выбрала идеальный купальник, который хорошо сочетается как с бледной, так и с загорелой кожей.
@russian_showbiz
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Звёзды , Вика Цыганова , Алла Довлатова , Дана Борисова
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