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Экс-солистка «Тату» рассказала о сломавшем ей челюсть мужчине 

Анастасия Иванова 24 минуты назад
«Я держала лицо руками, потому что оно не держалось»
Фото: @official_juliavolkova
Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова о том, как отношения с бывшим закончились настоящей драмой. Интервью с артисткой опубликовано на канале Premier.
Исполнительница вспомнила, что бывший возлюбленный избил ее, когда они решили расстаться. Прохожим пришлось спасать девушку. Певица не называет имен, но подписчики предположили, что речь идет о криминальном авторитете Георгие Зарандия.

«Все это закончилось на улице, трагично, с поднятием рук, со сломанной челюстью в трех местах. Я на земле. Люди пытались его от меня отодрать, оторвать. Когда я пришла в себя, я уже была в машине «Скорой помощи». Помню, я держала лицо руками, потому что оно у меня не держалось. Я не плакала, старалась улыбаться, потому что рядом были дети, я не должна была их напугать, они и так были напуганы».

По словам Волковой, этот человек по-прежнему преследует ее.

«Пока я жива, он спокойно жить не будет», — признается певица.

Подписчики вновь заговорили о том, что насилие нельзя терпеть, ведь если человек бьет вас, то ни о какой любви речи нет.
Ранее "Рамблер" рассказывал о фильмах про домашнее насилие.
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Звёзды , Юлия Волкова
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