«Я держала лицо руками, потому что оно не держалось»

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова о том, как отношения с бывшим закончились настоящей драмой. Интервью с артисткой опубликовано на канале Premier.

Исполнительница вспомнила, что бывший возлюбленный избил ее, когда они решили расстаться. Прохожим пришлось спасать девушку. Певица не называет имен, но подписчики предположили, что речь идет о криминальном авторитете Георгие Зарандия.

«Все это закончилось на улице, трагично, с поднятием рук, со сломанной челюстью в трех местах. Я на земле. Люди пытались его от меня отодрать, оторвать. Когда я пришла в себя, я уже была в машине «Скорой помощи». Помню, я держала лицо руками, потому что оно у меня не держалось. Я не плакала, старалась улыбаться, потому что рядом были дети, я не должна была их напугать, они и так были напуганы».

По словам Волковой, этот человек по-прежнему преследует ее.

«Пока я жива, он спокойно жить не будет», — признается певица.

Подписчики вновь заговорили о том, что насилие нельзя терпеть, ведь если человек бьет вас, то ни о какой любви речи нет.