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«Мгновенная карма»: Алексей Воробьев спит с двумя девушками

Teleprogramma.pro
4 часа назад
Женский форум
Певец, актер и любимец тысячи девушек показал, как проводит свободное время. Кажется, после такого от артиста отпишется половина женской аудитории. В новом видео Воробьев обнимается с сексуальными красотками.
Сначала в кадре появляется всего одна девушка, но певцу этого мало. Одно движение рукой — и стройных брюнеток уже двое. На этом ненасытный Алексей решает не останавливаться. По закону логики в кадре должна появиться третья красавица, но Звезду настигла карма. Вместо очередной модели на кровать Воробьева попадает габаритная женщина средних лет.
«Мгновенная карма», — подписал видео певец.
Поклонницы новый ролик оценили.
«Вечно чего-то не хватает мужикам», «Да вы шалун, однако», — прокомментировала увиденное подписчица.
В реальной жизни свою личную жизнь Воробьев старается не афишировать. Однако в свое время СМИ стали известны его романы с певицей Викторией Дайнеко, актрисами Анной Чиповской и Оксаной Акиньшиной. Правда, было это довольно давно.
Сейчас певец и актер живет в США и пишет сценарии для американских сериалов. В свободное время звезда занимается спортивными тренировками. Есть ли у Воробьева вторая половинка — пока остается тайной.
Женский форум
Звёзды,Виктория Дайнеко,Оксана Акиньшина,Алексей Воробьев,
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