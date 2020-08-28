Певец, актер и любимец тысячи девушек показал, как проводит свободное время. Кажется, после такого от артиста отпишется половина женской аудитории. В новом видео Воробьев обнимается с сексуальными красотками.

Сначала в кадре появляется всего одна девушка, но певцу этого мало. Одно движение рукой — и стройных брюнеток уже двое. На этом ненасытный Алексей решает не останавливаться. По закону логики в кадре должна появиться третья красавица, но Звезду настигла карма. Вместо очередной модели на кровать Воробьева попадает габаритная женщина средних лет.