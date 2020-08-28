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Истории появления шрамов знаменитостей 

Анастасия Иванова 1 час назад
Истории появления шрамов знаменитостей
Фото: @lizavetabo
У каждого шрама есть своя история. Одни рубцы напоминают о неприятных событиях, а другие о детских приключениях. «Рамблер» расскажет, как появились шрамы у всеми любимых знаменитостей.

Елизавета Боярская

У актрисы театра и кино Елизаветы Боярской есть небольшой шрам на щеке. Его девушка получила в девять месяцев. Сидя на руках у матери, маленькая Лиза умудрилась опрокинуть настольную лампу. Осколок лампы попал в щеку малышки.

Кайли Дженнер

@kyliejenner
В детстве девушка часто играла в прятки со своей сестрой. И однажды, перелезая через высокие ворота, Кайли наткнулась на металлический кол, который вошел в бедро девочки и оставил большой след.

Тина Фей

wikipedia.org
Шрам на лице комедийной актрисы — результат происшествия, которое случилось с ней в пять лет. Тина играла во дворе своего дома в городке Аппер-Дерби в штате Пенсильвания, и там на нее неожиданно напал незнакомец с ножом в руках. Преступника так и не удалось найти.

Джейсон Момоа

Звезда блокбастера «Аквамен» получил шрам на брови в 2008 году. В одном из баров на Момоа напал мужчина, и порезал его разбитым стаканом. Актер рассказал, что во время реконструктивной операции пришлось наложить 140 швов, а нападавший был приговорен к пяти годам лишения свободы.

МакSим

@maksimartist
Певица Марина Абросимова получила рубец на переносице, когда в детстве ударилась лбом об угол стола. В одном из интервью МакSим пошутила, что была бы рада получить его в борьбе за правое дело.
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Женский форум
Звёзды , Тина Фей , Елизавета Боярская , Джейсон Момоа
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