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Звезда «Гарри Поттера» сделала громкое заявление 

Анастасия Иванова 1 час назад
Звезда «Гарри Поттера» заявила об изнасиловании
Фото: globallookpress.com
Звезда серии фильмов про Гарри Поттера Джесси Кейв сделала громкое признание. Актриса рассказала, что в 14 лет ее изнасиловали. Этим она поделилась во время подкаста We Can't Talk About That Right Now.

«Прыщи — это плохо, но изнасилование в 14 лет — это очень плохо. Когда это делает твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, а он использует свою власть», — рассказала Джесси Кейв.

Мужчину посадили в тюрьму. Однако актрисе понадобилось много времени, чтобы восстановиться после произошедшего:

«Думаю, что последствия того времени сохраняются до сих пор. Я осознаю их 18 лет спустя».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Утяшева откровенно рассказала о насилии в семье.
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Звёзды , Джесси Кейв , Гарри Поттер
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