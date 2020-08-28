Звезда «Гарри Поттера» заявила об изнасиловании

Звезда серии фильмов про Гарри Поттера Джесси Кейв сделала громкое признание. Актриса рассказала, что в 14 лет ее изнасиловали. Этим она поделилась во время подкаста We Can't Talk About That Right Now.
«Прыщи — это плохо, но изнасилование в 14 лет — это очень плохо. Когда это делает твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, а он использует свою власть», — рассказала Джесси Кейв.
Мужчину посадили в тюрьму. Однако актрисе понадобилось много времени, чтобы восстановиться после произошедшего:
«Думаю, что последствия того времени сохраняются до сих пор. Я осознаю их 18 лет спустя».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Утяшева откровенно рассказала о насилии в семье.