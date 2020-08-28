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Исхудавший Басков потряс интимным признанием 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Исхудавший Басков потряс интимным признанием
Фото: ИД "Собеседник"
В Москве состоялась церемония вручения премии Fashion Summer Awards. В этот вечер заветные статуэтки получили самые яркие представители fashion-индустрии страны. Поддержать лучших дизайнеров и модельеров пришли звезды эстрады. Лолита Милявская появилась вместе с дизайнером Игорем Гуляевым. Певица призналась, что очень трепетно относится к своему гардеробу. И почти никогда не выбрасывает старые вещи.

— Они могут потом пригодиться для съемок или концертных программ, — объяснила звезда.

Николай Басков о чем-то беседовал с дизайнером Аникой Керимовой, Дом Моды которой в этот вечер признали лучшим в стране. Певец пользовался повышенным интересом среди светских красоток. Впрочем, шанса у них, по-видимому, нет.

— Мое сердце занято наполовину, — рассказал певец. — У меня несколько симпатий. Но о них рассказывать не буду, а то вдруг они прочитают.

— Это упорядоченные связи?

— Конечно. Все мои связи — упорядоченные. По-другому быть не может. У меня уже не тот возраст, чтобы увлекаться беспорядочными связями.

Тусовку Басков потряс не только интимным признанием, но и своим внешним видом. За последнее время Николай похудел едва ли не вдвое. Таким стройным, кажется, он не был даже в молодости.

— Николай, конечно, выглядит роскошно, — восхитилась Аника Керимова. — Он — большой молодец! Сегодня он рассказывал, что три раза в неделю посещает спортивный зал. Плюс ко всему, недавно он побывал на Сардинии, где занимался восстановлением организма: грязелечение, сероводородные ванны… Мне понравилось, когда сегодня у него спросили: «Вам не снятся по ночам котлетки?» Он ответил: «Нет, я настолько привык к своей новой форме, что уже не думаю о еде». С него нужно брать пример!

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Звёзды , Лолита Милявская , Николай Басков , Игорь Гуляев
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