Исхудавший Басков потряс интимным признанием 

— Николай, конечно, выглядит роскошно, — восхитилась Аника Керимова. — Он — большой молодец! Сегодня он рассказывал, что три раза в неделю посещает спортивный зал. Плюс ко всему, недавно он побывал на Сардинии, где занимался восстановлением организма: грязелечение, сероводородные ванны… Мне понравилось, когда сегодня у него спросили: «Вам не снятся по ночам котлетки?» Он ответил: «Нет, я настолько привык к своей новой форме, что уже не думаю о еде». С него нужно брать пример!