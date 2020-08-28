Самая красивая женщина снялась в пиджаке на голое тело 

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид , которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, стала героиней одной из ста обложек итальянской версии модного журнала Vogue. Ролик с ее участием появился в Instagram-аккаунте издания.

На размещенных в сети кадрах 23-летняя манекенщица запечатлена без макияжа на фоне белой стены с распущенными волосами. Ее сняли в кожаном костюме, состоящем из черного пиджака, который модель надела на голое тело, и юбки длины миди. Образ знаменитости дополнили белые туфли на невысоком каблуке. На фото указано, что описанная обложка — 63-я из ста остальных.