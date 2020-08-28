Решетову засняли на роскошной яхте миллиардера 

Российская фотомодель и сожительница рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала фотографию с отдыха на роскошной голубой яхте. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
На снимке 24-летняя девушка запечатлена в белом летнем платье с открытыми плечами на фоне моря боком к камере. По информации Telegram-канала журналиста Forbes Ярослава Бабушкина, модель проводила время на лодке российского миллиардера и бывшего депутата Государственной думы Андрея Скоча.
@volkonskaya.reshetova
«Впервые вернусь из долгого отпуска без интенсивного загара. Было совсем не до пассивного возлежания у бассейна. Лето 2020 [года] максимально сгладило плохое впечатление от этого года. Пусть эта тенденция сохраняется», — подписала Решетова пост, который набрал 62 тысячи лайков.
Стоимость судна голландского производства, на котором отдыхала знаменитость, составляет 150 миллионов долларов. Лодка длиной 99 метров вмещает 12 пассажиров и 36 членов экипажа. Отмечается, что в 2014 году она была признана суперъяхтой.