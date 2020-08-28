Решетову засняли на роскошной яхте миллиардера 

«Впервые вернусь из долгого отпуска без интенсивного загара. Было совсем не до пассивного возлежания у бассейна. Лето 2020 [года] максимально сгладило плохое впечатление от этого года. Пусть эта тенденция сохраняется», — подписала Решетова пост, который набрал 62 тысячи лайков.