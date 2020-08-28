42-летняя Орлова сверкнула пышной грудью 

Авиасообщение с Турцией открылось почти под конец лета. И многие знаменитости выбрали курорты средиземноморья, а кто-то даже отправился в отпуск второй раз. Например, теледива Лера Кудрявцева , отдохнув в Сочи, снова поспешила на море, но уже в Анталью.

А вот телеведущая и экс-солистка группы «Блестящие», 42-летняя Ольга Орлова отправилась в Бодрум. Красавица каждый день радует многочисленных фанатов снимками с пляжа, а также морскими пейзажами. На этот раз Орлова позировала на яхте.

@olgaorlova1311

Для прогулки она выбрала синий купальник-монокини с перекрестными лямками на груди, подчеркнувшими пышную грудь звезды. Почти все фолловеры пришли в восторг от увиденного:

«Ольга, у вас очень красивая коллекция купальников!», «Она идеальна!», «Купальник огонь», «Какая ты красивая», «Какой красивый купальник, а хозяйка еще краше», «Оля какая у Вас фигура! Купальники вообще огонь! Ваша фигура их украшает просто», «Шикарная, богиня!».

Купальников у Орловой действительно много. И меняет она их каждый день. К слову, не все фанаты одинаково радостно реагируют на пляжные снимки звезды. Недавно девушка подверглась критике за фото: ее обвинили в том, что в таком возрасте уже не стоит оголяться. Хотя тут же нашлись защитники Орловой, которые возразили, что фигура любимицы идеальна, и ею грех не хвастаться.