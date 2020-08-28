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Решетову застали на яхте миллиардера 

Анастасия Иванова 1 час назад
Решетову застали на яхте миллиардера
Фото: @volkonskaya.reshetova
Модель Анастасия Решетова поделилась с подписчиками фотографией с отдыха на яхте. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.
По информации Telegram-канала журналиста Forbes Ярослава Бабушкина, яхта принадлежит российскому миллиардеру и бывшему депутату Государственной Думы Андрею Скочу.

«Впервые вернусь из долгого отпуска без интенсивного загара. Было совсем не до пассивного возлежания у бассейна. Лето 2020 максимально сгладило плохое впечатление от этого года. Пусть эта тенденция сохраняется», — подписала снимок модель.

@volkonskaya.reshetova
Известно, что яхта, на которой отдыхала Решетова, стоит 150 миллионов долларов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Решетова оставила новое тайное послание Тимати.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати , Андрей Скоч , Госдума
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