Решетову застали на яхте миллиардера 

Модель Анастасия Решетова поделилась с подписчиками фотографией с отдыха на яхте. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.
По информации Telegram-канала журналиста Forbes Ярослава Бабушкина, яхта принадлежит российскому миллиардеру и бывшему депутату Государственной Думы Андрею Скочу.
«Впервые вернусь из долгого отпуска без интенсивного загара. Было совсем не до пассивного возлежания у бассейна. Лето 2020 максимально сгладило плохое впечатление от этого года. Пусть эта тенденция сохраняется», — подписала снимок модель.
@volkonskaya.reshetova
Известно, что яхта, на которой отдыхала Решетова, стоит 150 миллионов долларов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Решетова оставила новое тайное послание Тимати.