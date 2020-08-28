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Экс-солистка «Тату» сделала аборт после неудачного романа 

Вечерняя Москва 28 августа 2020
Экс-солистка «Тату» сделала аборт из-за мужчины
Фото: Вечерняя Москва
Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова сделала аборт после неудачной любви. Об этом она рассказала в фильме «Волкова. Исповедь» на медиаплатформе Premier.
По словам певицы, несколько месяцев назад она закрутила бурный роман с мужчиной, однако отношения не сложились. Возлюбленным приходилось соблюдать самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, поэтому виделись они крайне редко.
В результате молодой человек остался дома, в США, а артистка — в России. Первое время они много общались в Сети и по телефону, но со временем страсть угасла.
Затем Волкова поняла, что беременна, но отказалась рожать «только для себя», поскольку хочет полноценную семью.

— Мужчина оказался к этому не готов. Мне до сих пор от этого тяжело. Когда мужчина хочет семью, детей, он никогда не позволит женщине сделать аборт. Уже прошло четыре месяца, я успокоилась и остыла, — признается экс-участница «Тату».

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Звёзды , Юлия Волкова
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