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Брэд Питт покинул отель во Франции без новой пассии после слухов о ее замужестве 

Passion.ru и ещё 5 1 час назад
Питт сбежал из отеля после слухов о новой пассии
Фото: Passion.ru
Журналисты увидели его садящимся в машину с дорожной сумкой в руках.
Вчера СМИ стало известно, что новая подруга оскароносного актера Брэда Питта имеет небольшой секрет от публики: она давно замужем и воспитывает семилетнего сына. Знакомые девушки и ее мужа утверждают, что брак супругов открытый, и отношения на стороне никак не вредят семейной идиллии, но это ничуть не уменьшает пикантность ситуации, ведь Брэд давний друг Роналда Мэри, который и является мужем красотки Николь.
Сегодня журналисты и папарацци стали свидетелем странной сцены. Брэд Питт покинул отель во Франции без своей новой подруги. Всего несколько дней назад пара остановилась здесь, чтобы вместе провести отдых. В руках у актера была замечена большая дорожная сумка. Журналистам остается только гадать, что стало причиной такого стремительного отъезда звезды Голливуда.
Информация о том, что Брэд Питт встречается с немецкой моделью Николь Потуральски появилась 27 августа. Карьера девушки началась в 13 лет, когда ее во время отдыха в Диснейленде заметил модельный агент. Сегодня Николь сотрудничает сразу с тремя крупными агентствами.
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Звёзды , Брэд Питт
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