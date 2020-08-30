Питт сбежал из отеля после слухов о новой пассии

Журналисты увидели его садящимся в машину с дорожной сумкой в руках.

Вчера СМИ стало известно, что новая подруга оскароносного актера Брэда Питта имеет небольшой секрет от публики: она давно замужем и воспитывает семилетнего сына. Знакомые девушки и ее мужа утверждают, что брак супругов открытый, и отношения на стороне никак не вредят семейной идиллии, но это ничуть не уменьшает пикантность ситуации, ведь Брэд давний друг Роналда Мэри, который и является мужем красотки Николь.

Сегодня журналисты и папарацци стали свидетелем странной сцены. Брэд Питт покинул отель во Франции без своей новой подруги. Всего несколько дней назад пара остановилась здесь, чтобы вместе провести отдых. В руках у актера была замечена большая дорожная сумка. Журналистам остается только гадать, что стало причиной такого стремительного отъезда звезды Голливуда.

Информация о том, что Брэд Питт встречается с немецкой моделью Николь Потуральски появилась 27 августа. Карьера девушки началась в 13 лет, когда ее во время отдыха в Диснейленде заметил модельный агент. Сегодня Николь сотрудничает сразу с тремя крупными агентствами.