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«Чувствую себя нормально»: Сябитова попала в больницу 

Teleprogramma.pro и ещё 6 2 часа назад
Сваха Сябитова попала в больницу
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно внук Аллы Пугачевой, 29-летний Никита Пресняков, признался поклонникам, что перенес коронавирус. Причем, где именно музыкант подхватил заразу, он гадает до сих пор. Весь август артист находился на карантине, и когда угроза здоровью миновала, решил предупредить фанатов о том, что расслабляться рано — инфекция продолжает «гулять» среди людей.
А накануне стало известно, что в клинику попала другая знаменитость. 58-летняя Роза Сябитова, ведущая шоу «Давай поженимся!» вышла на связь с подписчиками в Instagram и сообщила, что госпитализирована.

«Со вчерашнего дня я в клинике, надеюсь, не ковид. Чувствую себя нормально. Буду держать вас в курсе», — произнесла телесваха.

При этом выглядела знаменитость неважно. Хотя буквально на днях она вместе с коллегами по передаче вернулась с отпуска и приступила к съемкам нового сезона шоу «Давай поженимся!».
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Звёзды , Другое , Роза Сябитова , Никита Пресняков , Алла Пугачева
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