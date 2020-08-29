Сваха Сябитова попала в больницу

Недавно внук Аллы Пугачевой , 29-летний Никита Пресняков , признался поклонникам, что перенес коронавирус. Причем, где именно музыкант подхватил заразу, он гадает до сих пор. Весь август артист находился на карантине, и когда угроза здоровью миновала, решил предупредить фанатов о том, что расслабляться рано — инфекция продолжает «гулять» среди людей.

А накануне стало известно, что в клинику попала другая знаменитость. 58-летняя Роза Сябитова , ведущая шоу «Давай поженимся!» вышла на связь с подписчиками в Instagram и сообщила, что госпитализирована.

«Со вчерашнего дня я в клинике, надеюсь, не ковид. Чувствую себя нормально. Буду держать вас в курсе», — произнесла телесваха.

При этом выглядела знаменитость неважно. Хотя буквально на днях она вместе с коллегами по передаче вернулась с отпуска и приступила к съемкам нового сезона шоу «Давай поженимся!».