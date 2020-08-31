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Дочь Успенской снялась топлес в поддержку Трампа 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Дочь Успенской снялась топлес в поддержку Трампа
Фото: @pacha_tati
Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, проживающая в США, сфотографировалась топлес в поддержку президента США Дональда Трампа. Она опубликовала снимок в Instagram.
На черно-белом фото Плаксина сидит у рояля без верхней одежды. На голове у нее повязка с бантом. «Победа ждет Нас, господин Президент», — подписала она снимок на английском языке и отметила аккаунт американского лидера @realdonaldtrump, прикрепив смайл с букетом цветов.
@pacha_tati
Ранее Плаксина позагорала на своем балконе топлес и разгневала соседей, в результате они вызвали полицию. По словам дочери певицы, люди, которые пытаются арестовать решившую позагорать женщину, нащупали новое дно.
В начале февраля Плаксина появилась в эфире телеканала НТВ и заявила, что мать давала ей наркотики, а также применяла к ней физическое и моральное насилие, душила ее. Позднее девушка от своих слов отказалась, сославшись на давление со стороны сотрудников телеканала. Юрист Успенской объяснил такие действия Плаксиной ее психическим расстройством.
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Звёзды , Любовь Успенская , Дональд Трамп , НТВ
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