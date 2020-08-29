Криворукие мастера: звезды со странным татуажем 

С появлением татуажа девушки выдохнули. Наконец-то можно не тратить по утрам битый час на рисование бровей! Но перманентная новинка таила множество опасностей. Оказалось, что не всегда руки мастеров растут из плеч, пигменты не всегда приживаются, а неудачный татуаж бровей удалит только лазер (долго, дорого и очень больно). Звезды тоже попались на эту удочку, причем некоторые расхлебывают последствия до сих пор.

Годы идут, а экс-солистка «Тату» все никак не может избавиться от своего тату. Брови, которые Волкова сделала более 10 лет назад, до сих пор с ней. Конечно, за это время они обретали разные формы и были разного цвета, но неизменно одно: их яркость и вычурность.

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Возможно, Юлия уже смирилась с тем, что брови ей уже не вытравить, и лишь старается придать им более-менее естественный вид. А может быть, ей действительно кажется, что маркерные полоски над глазами добавляют лицу шарма? Как знать, как знать…

Издалека брови певицы выглядят вполне себе, но если приглядеться… Спасибо, что хотя бы светлые! Один уголок нарисован выше, чем другой, а сами брови разной формы.

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Конечно, это лучше, чем тонюсенькие черные ниточки, с которыми Агилера ходила в начале 2000-х. Но девушке есть, к чему стремиться (например, к хорошему мастеру).

Миган Гуд

Эту актрису вы могли видеть в фильме «Танцы улиц» и сериале «Доктор Хаус». Миган Гуд, видимо, решила, что визажисты должны отдыхать, и сделала сразу два татуажа — бровей и губ. И если вторые выглядят натурально, то первые видны издалека.

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Актрисе все никак не повезет с мастером. В 2013 она ходила с яркими темно-коричневыми дугами, которыми пыталась перекрыть оставшийся от предыдущих красный пигмент. Сейчас ее брови хотя бы состоят из волосков, но все равно выглядят неестественно: слишком темные и яркие.

Как и в случае с Кристиной Агилерой, издалека брови Ольги выглядят нормально. А если присмотреться, можно заметить сразу несколько «косяков». Во-первых, брови расположены слишком далеко друг от друга. Во-вторых, они нарисованы сплошным пластом — так уже никто не делает.

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Финальный неудачный штрих — разная форма. Правая бровь Ольги прямая, а левая — дугообразная (обычно этого не видно, потому что левую половину лица закрывают волосы). Не катастрофа, конечно, но в 2020-м можно сделать гораздо лучше.

Деми Ловато

Это фото — «привет из 2016-го», хотя сделано оно в 2020-м. Широкие графичные брови в текущем сезоне — самый настоящий антитренд, но Деми это не особо беспокоит (иначе как объяснить, что она их еще и подкрашивает).

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Девушке повезло быть от природы смуглой брюнеткой: благодаря этому неудачный татуаж бровей не выглядит «вырвиглазным». Однако он все равно сильно заметен и вместо подчеркивания естественной красоты лишь уродует Ловато.