Супруга Меладзе показала, как выглядит без макияжа

41-летняя певица Альбина Джанабаева решила поделиться с поклонниками своим честным селфи без фильтров и макияжа. Поклонников восхитила натуральная красота артистки.

Бывшая участница знаменитой группы «ВИА Гра» и супруга певца Валерия Меладзе решила показать, как выглядит без макияжа и фильтров в свои 42 года. Красотка продемонстрировала свою естественную и натуральную красоту, выложив на всеобщее обозрение честное селфи. Причем сделано оно было без фильтров, да и макияжа на лице артистки практически нет — лишь прозрачный блеск на губах и тушь на пышных ресницах.

На снимке Джанабаева позирует в интересной локации — в одной из комнат своего загородного дома. Фото вышло забавным: фанаты увидели светящуюся неоновую люстру над головой артистки и сразу же окрестили ее своеобразным нимбом.

@albinadzhanabaeva

При этом можно заметить, что на лице супруги Валерия Меладзе практически нет морщин. На снимке певица улыбается и смотрит в камеру, гордо проводя рукой по щеке. В свои 42 года экс-солистка «ВИА Гры» выглядит просто потрясающе. Красота артистки вкупе с таким неожиданным ракурсом очень понравились поклонникам.

«Не, ну вы точно ангел, спалили нимб!», «Альбиночка, как же вы прекрасны!», «Ой, вы такая милая, прям ангелочек!», «Солнечная и очень красивая», «Альбина, вы очень красивая! Ангелочек», принялись хвалить Альбину ее поклонники.

Также Джанабаева предложила фолловерам придумать название снимку. Они решили, что могут назвать ее ангелом при таком удачном ракурсе.