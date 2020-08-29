Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Супруга Валерия Меладзе показала, как выглядит без макияжа 

Клео.Ру 4 часа назад
Супруга Меладзе показала, как выглядит без макияжа
Фото: Клео.Ру
41-летняя певица Альбина Джанабаева решила поделиться с поклонниками своим честным селфи без фильтров и макияжа. Поклонников восхитила натуральная красота артистки.
Бывшая участница знаменитой группы «ВИА Гра» и супруга певца Валерия Меладзе решила показать, как выглядит без макияжа и фильтров в свои 42 года. Красотка продемонстрировала свою естественную и натуральную красоту, выложив на всеобщее обозрение честное селфи. Причем сделано оно было без фильтров, да и макияжа на лице артистки практически нет — лишь прозрачный блеск на губах и тушь на пышных ресницах.
На снимке Джанабаева позирует в интересной локации — в одной из комнат своего загородного дома. Фото вышло забавным: фанаты увидели светящуюся неоновую люстру над головой артистки и сразу же окрестили ее своеобразным нимбом.
@albinadzhanabaeva
При этом можно заметить, что на лице супруги Валерия Меладзе практически нет морщин. На снимке певица улыбается и смотрит в камеру, гордо проводя рукой по щеке. В свои 42 года экс-солистка «ВИА Гры» выглядит просто потрясающе. Красота артистки вкупе с таким неожиданным ракурсом очень понравились поклонникам.
«Не, ну вы точно ангел, спалили нимб!», «Альбиночка, как же вы прекрасны!», «Ой, вы такая милая, прям ангелочек!», «Солнечная и очень красивая», «Альбина, вы очень красивая! Ангелочек», принялись хвалить Альбину ее поклонники.
Также Джанабаева предложила фолловерам придумать название снимку. Они решили, что могут назвать ее ангелом при таком удачном ракурсе.
Видео дня. Россиянам рассказали о радиации в абрикосах
Клео.Ру: последние новости
53-летняя Сальма Хайек блеснула роскошной фигурой в бикини 53-летняя Сальма Хайек блеснула роскошной фигурой в бикини Мария Горбань оконфузилась на видео в бикини Мария Горбань оконфузилась на видео в бикини Киркоров удивил поклонников обилием седых волос Киркоров удивил поклонников обилием седых волос
Женский форум
Звёзды , Альбина Джанабаева , Валерий Меладзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабий век короток, как ни старайся»
«Бабий век короток, как ни старайся»
42-летняя Орлова сверкнула пышной грудью
42-летняя Орлова сверкнула пышной грудью
Пользователь Сети оскорбил внешность девушек СССР
Пользователь Сети оскорбил внешность девушек СССР
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
03:01
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Звёзды Любовь
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
03:03
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
Звёзды Дети
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
02:22
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
Дом и сад
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
03:28
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
Здоровье
Стало понятно, как будут работать детские сады
05:47
Стало понятно, как будут работать детские сады
Дети
Кому нельзя есть манку
02:28
Кому нельзя есть манку
Еда Здоровье
Открыты секреты безупречной чистоты белья
04:46
Открыты секреты безупречной чистоты белья
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение