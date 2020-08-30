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Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» решил лишить сына наследства 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Дибров лишит сына наследства
Фото: Lenta.ru
Ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров рассказал, что после перенесенного недавно инсульта решил составить завещание, согласно которому планирует оставить все имущество своей нынешней супруге Полине. Об этом он заявил в эфире программы «Секрет на миллион», сообщает в воскресенье, 30 августа, «Московский Комсомолец».
При этом старший сын шоумена от первого брака Денис, согласно завещанию шоумена, не получит ничего. Достанется ли ему хотя бы что-то из наследства отца, будет решать третья жена последнего.
Дмитрий Дибров отметил, что он уже на протяжении 15 лет не общается со своим старшим сыном. Где он живет и кем работает, ему неизвестно.
Денису Диброву сейчас 36 лет. С его матерью Эльвирой Дибровой телеведущий был в браке в 1980-е годы. От Полины у него еще трое сыновей — Александр, Федор и Илья. От брака со второй супругой Ольгой есть дочь Лада.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров, который недавно стал пенсионером, раскрыл размер своей пенсии. По его словам, в месяц будет получать «справедливые» 33 тысячи рублей. Телеведущий отметил, что это стало возможным потому, что у него никогда не прерывался трудовой стаж.
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Звёзды , Дмитрий Дибров , Московский комсомолец
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