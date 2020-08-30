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Волочкова рассказала о своем месте в истории 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
Волочкова рассказала о своем месте в истории
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова ответила на критику недоброжелателей в Instagram, напомнив о своем месте в истории.
Она отметила, что всегда была предана своей профессии и посвятила ей много лет труда.

"Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в Историю России, как Русская Балерина",

— написала Волочкова.
Балерина предположила, что немногие из таких комментаторов достигли "своих вершин", чтобы иметь право осуждать других.
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Звёзды , Анастасия Волочкова
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