Волочкова рассказала о своем месте в истории 

Балерина Анастасия Волочкова ответила на критику недоброжелателей в Instagram, напомнив о своем месте в истории.

Она отметила, что всегда была предана своей профессии и посвятила ей много лет труда.

"Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в Историю России, как Русская Балерина",

— написала Волочкова.

Балерина предположила, что немногие из таких комментаторов достигли "своих вершин", чтобы иметь право осуждать других.