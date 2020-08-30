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Бузову назвали вдохновителем «неприятных людей» 

Газета.Ru и ещё 2 8 часов назад
Бузову назвали вдохновителем «неприятных людей»
Фото: Газета.Ru
Комик Алексей Квашонкин заявил, что российская певица Ольга Бузова вдохновляет своим примером "Неприятных людей". Соответствующее заявление он сделал в рамках программы "Петя любит выпить" на YouTube.
Ведущий программы Петр Плосков попросил назвал стендапера трех своих нелюбимых блогеров, в числе которых оказалась Бузова.
Среди таких юморист назвал Бузову и объяснил свое решение тем, что певица вдохновляет много «неприятных людей» делать то, чем занимается она сама.
При этом Квашонкин заключил, что саму певицу «неприятной» не считает.
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