Бузову назвали вдохновителем «неприятных людей» 

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Комик Алексей Квашонкин заявил, что российская певица Ольга Бузова вдохновляет своим примером "Неприятных людей". Соответствующее заявление он сделал в рамках программы "Петя любит выпить" на YouTube.

Ведущий программы Петр Плосков попросил назвал стендапера трех своих нелюбимых блогеров, в числе которых оказалась Бузова.

Среди таких юморист назвал Бузову и объяснил свое решение тем, что певица вдохновляет много «неприятных людей» делать то, чем занимается она сама.

При этом Квашонкин заключил, что саму певицу «неприятной» не считает.