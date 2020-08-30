«Валя хотела вырваться, он бил ее ногой в живот»

Игорь Кушнарев, первый муж Валентины Легкоступовой и отец Анетты Бриль , решил поговорить с прессой о том, что он знает о смерти его бывшей жены и без доли сомнения заявил, что «Фирсов свел ее в могилу».

Поговорив с Анеттой по телефону, когда Легкоступова не выходила на связь последние дни своей жизни, Кушнарев сразу сделал вывод, что происходит что-то неладное. Валя никогда не позволяла себе игнорировать звонки и сообщения близких и отвечала при первой же возможности.

«Я сразу сказал дочери, что Валентина стала заложницей. Ведь не может же быть, чтобы Валя была без телефона два, три, четыре дня!»

— прокомментировал Игорь.

Поклонники все еще ждут раскрытия всех секретов смерти певицы и главного вердикта следствия. Имеет ли Фирсов какое-либо отношение к произошедшему или все найденные «улики» лишь общественная неприязнь к его персоне?

«Анетта сказала мне, что у мамы синяки на руках, на запястье. Ее явно кто-то удерживал. Возможно, она хотела вырваться, возможно, он ее бил, в том числе и ногой в живот»,

— заявил Курнашев, уверенный в своей правоте.

Однако, почему, в таком случае, любящая и ответственная семья, настроенная против Фирсова, так и не забрала прах любимой и родной для них Валентины из крематория?