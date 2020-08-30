Скоро превзойдут родителей: чем увлекаются дети звезд 

Редко встретишь звездного отпрыска, который, как обычный смертный лежал бы на диване и смотрел любимые сериалы, а по вечерам шатался с друзьями по местным дворам. Наоборот, дети известных родителей заняты с утра до вечера: образование, спорт, хобби, светские мероприятия… думаю, с них в чем-то нужно брать пример, но точно не во всем.

Посмотрите, чем заняты дети наших знаменитостей в свободное время.

Маргарита Шор (дочь Жасмин)

@margaritashor

Свою единственную дочь Жасмин назвала в честь рано ушедшей матери, Маргариты Манахимовой. В интервью певица рассказывала, что мечтала иметь дочь, представляла, как они будут делиться между собой женскими секретами. У маленькой Риты, которой на сегодняшний день 8 полных лет, есть свой профиль в Instagram, который ведет ее мама. Судя по публикуемым снимкам, помимо учебы в школе, она усиленно занимается музыкой: учится играть на фортепиано и поет в хоре. Из спортивных увлечений можно отметить конный спорт, горные лыжи и фигурное катание.

Почитайте, как некоторые звездные родители в погоне за оригинальностью называют своих детей: Не Маша и не Саша: странные имена детей российских знаменитостей.

@_ak1413

Старшему сыну Гагариной уже целых 12 лет. Если не знать, что певица родила его в 20 лет, даже не верится, что у нее такой взрослый ребенок. Как и Маргарита, Андрей тоже увлекается музыкой и тоже выбрал фортепиано, и молодой человек уже делает серьезные успехи. Помимо многочисленных конкурсов, Андрей иногда выступает на одной сцене со своей знаменитой мамой.

Эти звездные дети так вдохновились успехами родителей, что даже попытались их переплюнуть: Звездные семьи: кто из детей превзошел родителей.

Артем Черницын (сын Ирины Дубцовой)

@chernitsyn_official

В отличие от многих других звездных детей, Артем пока не пошел по стопам матери — его не особо интересует сцена или музыка в целом. Родители мальчика в разводе, но с отцом Артем общается часто — именно отец привил ребенку любовь к спорту. Артем занимается трюковым самокатом, футболом и боксом. Еще одна страсть мальчика — шоппинг. С той частотой, с которой он ходит по магазинам, и количеством денег, что он тратит на одежду, это занятие вполне сойдет за хобби. В ноябре прошлого года, на выходе из ДЛТ, Артем рассказал, что в данный момент на нем одежда более чем на 200 тысяч рублей.

Посмотрите, у каких звездных детей можно смело брать уроки стиля: Битва стиля: звездные родители без чувства вкуса и их модные дети.

Александр Невзоров (сын Александра Невзорова)

@nevzorov_junior

Александру Александровичу 13 лет. Так же, как и его отец, он является крайне неординарной личностью. Мальчик не ходит в школу (получает домашнее образование), почти всегда «тусуется» со взрослыми — его родители считают общение со сверстниками «крайне вредным времяпрепровождением». При этом мальчик увлекает мультипликацией и скульптурой, из спортивных занятий предпочитает карате, а также усиленно изучает языки: английский, испанский, итальянский и латынь.

А эти дети плевать хотели на славу и деньги своих родителей и ведут спокойную жизнь вдали от папарацци: Не хотят светиться: дети звезд, которые редко появляются на публике.