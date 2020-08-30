Игорь Кушнарев, первый супруг Валентины Легкоступовой и отец Аннеты Бриль, рассказал прессе об отношениях погибшей певицы и ее мужа. По мнению Кушнарева, "Фирсов свел ее в могилу".

Бывший муж певицы общался с Аннетой за несколько дней до кончины артистки. Уже тогда ему показалось странным то, что Валентина не выходит на связь:

«Я сразу сказал дочери, что Валентина стала заложницей. Ведь не может же быть, чтобы Валя была без телефона два, три, четыре дня!».

Фанаты певицы по-прежнему ждут раскрытия всех деталей смерти Легкоступовой. Тем временем Кушнарев уверен в том, что Фирсов причастен к гибели Валентины: