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«Она хотела вырваться, он бил ее ногой»: раскрыты новые детали отношений Легкоступовой и Фирсова 

Мира Маркина 4 часа назад
«Фирсов свел ее в могилу»
Фото: @legkostupovavalentina
Игорь Кушнарев, первый супруг Валентины Легкоступовой и отец Аннеты Бриль, рассказал прессе об отношениях погибшей певицы и ее мужа. По мнению Кушнарева, "Фирсов свел ее в могилу".
Бывший муж певицы общался с Аннетой за несколько дней до кончины артистки. Уже тогда ему показалось странным то, что Валентина не выходит на связь:

«Я сразу сказал дочери, что Валентина стала заложницей. Ведь не может же быть, чтобы Валя была без телефона два, три, четыре дня!».

Фанаты певицы по-прежнему ждут раскрытия всех деталей смерти Легкоступовой. Тем временем Кушнарев уверен в том, что Фирсов причастен к гибели Валентины:

«Анетта сказала мне, что у мамы синяки на руках, на запястье. Ее явно кто-то удерживал. Возможно, она хотела вырваться, возможно, он ее бил, в том числе и ногой в живот»,

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоШтурм обнародовала видео с агрессивным мужем Легкоступовой.
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