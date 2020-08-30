Похорошевшая после развода Пелагея восхитила Сеть 

«Шикарная вы, Пелагея Сергеевна», «Поля, какая вы красивая», «Какая же вы красивая! Глаз не отвести», «Фантастически прекрасная фуксия!», «Поля, вы Богиня, платье шикарное», «Платье — огонь)», «До мурашек прекрасная Вы, Поля», «Какая худенькая…», «Фарфор», «Как фарфоровая кукла… ну какая же Вы красавица!», «Начинай есть, красавица, а то ветром сдует», «Пелагея хорошеет с каждым днём. Этот стиль и прическа»,