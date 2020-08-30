Похорошевшая после развода Пелагея восхитила Сеть 

Певица приняла участие в съемках популярного шоу.
Поклонники уверены, что скандальное расставание с хоккеистом Иваном Телегиным пошло Пелагее на пользу. Постройневшая, похорошевшая, цветущая, роскошная — какие только комплименты не получает певица под редкими, но меткими фото в стильных нарядах. Так, новые кадры, сделанными в перерыве между съемками популярного шоу, не стали исключением.
«Светлогорск, Пелагея на съемках «Голосящего КиВиНа-2020»»,
— гласит подпись.
@pelageya_insta
Длинное платье цвета фуксии, декорированное воланами, подчеркнуло хрупкую фигуру артистки, а спущенные плечи, высокая прическа и длинные серьги сделали акцент на изящных ключицах.
«Шикарная вы, Пелагея Сергеевна», «Поля, какая вы красивая», «Какая же вы красивая! Глаз не отвести», «Фантастически прекрасная фуксия!», «Поля, вы Богиня, платье шикарное», «Платье — огонь)», «До мурашек прекрасная Вы, Поля», «Какая худенькая…», «Фарфор», «Как фарфоровая кукла… ну какая же Вы красавица!», «Начинай есть, красавица, а то ветром сдует», «Пелагея хорошеет с каждым днём. Этот стиль и прическа»,
— восхищаются подписчики.