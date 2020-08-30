Как устроен арестантский быт Ефремова

О происходящем в суде мы получаем информацию во всех подробностях из репортажей в СМИ, поэтому «Телепрограмма» решила узнать, как устроен быт артиста Ефремова, находящегося под домашним арестом.

Ночные прогулки у окна

Супруга артиста Софья делает все, чтобы ее муж питался правильно.

На момент выхода в свет очередного номера «Телепрограммы» 56-летний артист провел под домашним арестом уже 80 дней. Если один день в СИЗО , куда Ефремов просился сразу после ДТП, приравнивается к полутора дням реального срока, то под домашним арестом считают по-другому: два дня — за один. Таким образом, Михаил Олегович «отсидел» 40 дней. За ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека по неосторожности, ему грозит до 12 лет лишения свободы. По прогнозам адвокатов-экспертов, актер может получить и условный срок, но, скорее всего, ему дадут 6 — 7 лет колонии-поселения. В этом случае артист окажется в более комфортных условиях, чем в обычной колонии. В колонии-поселении осужденные живут в специализированном общежитии, которое находится чаще всего за городом. Днем работают — например, на фабрике по пошиву одежды. Ефремову как человеку образованному пророчат должность библиотекаря. Еду в колонии-поселении можно заказать хоть из ресторана, если есть деньги. При их наличии в комнате, где арестант проживает с парочкой коллег по несчастью, даже разрешают сделать косметический ремонт. Строгого надзора, как в обычных колониях, нет, но режим соблюдается — покидать место отбывания наказания без разрешения нельзя. Алкоголь под запретом, свидания — без ограничений.

Зато в колонии-поселении можно гулять на свежем воздухе сколько угодно, а вот под домашним арестом Ефремов изнывает без прогулок — суд ему их запретил. В разговоре с «Телепрограммой» друг артиста рассказывает: «Возле подъезда Миши дежурит пресса или поклонники — если он будет выходить на балкон или „гулять“ у открытого окна днем, то это вызовет ажиотаж, начнется фото— и видеосъемка. Поэтому он, когда стемнеет и никого нет, образно говоря, гуляет в квартире у окна.

Адвокат заслуженного артиста РФ Эльман Пашаев напоминает: „У него браслет, он с ним всегда“. Таким образом адвокат подчеркивает, что электронный браслет, надетый на актера, дает возможность контролировать передвижения Ефремова , который, впрочем, никуда не собирается сбегать. По информации юриста, возле дома артиста в машине дежурят „люди в штатском“ — все держат под контролем.

На десерт — »Спартак»

Старший сын Никита навещает отца регулярно — вместе они смотрят футбол, обсуждают новости. Фото: Инстаграм

Старший сын актера Никита Ефремов навещает отца — вдвоем смотрят футбольные матчи с участием любимого «Спартака», обсуждают новости. Никита рекомендует отцу стоящие сериалы, а тот ему — книги. Михаил Олегович вообще стал очень много читать — за время домашнего ареста жена артиста Софья по его запросу только успевает снабжать его литературой из ближайшего книжного магазина.

Что касается питания, то друзья семьи говорят, что меню для домработницы составляет Софья с учетом рекомендаций семейного доктора. Поэтому кормят артиста овощными котлетами, запеченным мясом и другими исключительно полезными блюдами. Сама супруга привозит с рынка овощи и фрукты.