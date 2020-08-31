Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вдовец Легкоступовой нашел себе утешение 

penzainform.ru и ещё 7 1 час назад
Вдовец Легкоступовой нашел себе утешение
Фото: penzainform.ru
На протяжении нескольких недель общественность обсуждает степень вины Юрия Фирсова в смерти Валентины Легкоступовой. И только дочь артистки Анэтта Бриль воздерживается от громких заявлений.
Смерть Валентины Легкоступовой окутана тайной. Пока никто точно не может сказать, при каких обстоятельствах появилась у певицы черепно-мозговая травма. Есть лишь предварительная версия: артистка поскользнулась в ванной и упала. Правоохранительные органы проводят расследование.
Многие в смерти артистки винят ее избранника Юрия Фирсова, который страдает от алкогольной зависимости. Якобы артистка стала выпивать из-за него. Вдовец Легкоступовой, кажется, готов сам себя винить, но все-таки ждет заключения следователей.
После официального расследования Фирсов планирует вернуться к работе. Он уже распространил объявление о том, что перегонит яхту. Юрий признался, что море для него, словно глоток свежего воздуха.

"Спасаюсь так, чтобы не сдохнуть от тоски", — сказал мужчина.

На следующей неделе телеканалы покажут новые выпуски, посвященные Легкоступовой. В студии вновь будут обсуждать шокирующую смерть артистки.
В съемках ток-шоу приняла участие подруга Фирсова Нелли Лосикова, которая в сложившейся ситуации восхищается дочерью Валентины Анэтты Бриль. По мнению коллеги яхтсмена, наследница артистки ведет себя достойно и не говорит ничего лишнего.
penzainform.ru: последние новости
Любовь Тимати прокатилась на яхте экс-депутата миллиардера Любовь Тимати прокатилась на яхте экс-депутата миллиардера Стас Барецкий устроил кулачный бой с солистом группы «Корни» Стас Барецкий устроил кулачный бой с солистом группы «Корни» Ляйсан Утяшева раскрыла секрет своей идеальной фигуры Ляйсан Утяшева раскрыла секрет своей идеальной фигуры
Женский форум
Звёзды , Другое , Юрий Фирсов , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Валя хотела вырваться, он бил ее ногой в живот»
«Валя хотела вырваться, он бил ее ногой в живот»
Новая «русская» пассия Брэда Питта взрывает соцсети
Новая «русская» пассия Брэда Питта взрывает соцсети
Волочкова подразнила фанатов фото из душа
Волочкова подразнила фанатов фото из душа
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
02:56
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
Звёзды Дети
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
00:22
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
Звёзды Здоровье
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
03:01
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Звёзды Любовь
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
03:03
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
Звёзды Дети
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
02:22
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
Дом и сад
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
03:28
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
Здоровье
Стало понятно, как будут работать детские сады
05:47
Стало понятно, как будут работать детские сады
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение