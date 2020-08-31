Вдовец Легкоступовой нашел себе утешение 

На протяжении нескольких недель общественность обсуждает степень вины Юрия Фирсова в смерти Валентины Легкоступовой. И только дочь артистки Анэтта Бриль воздерживается от громких заявлений.

Смерть Валентины Легкоступовой окутана тайной. Пока никто точно не может сказать, при каких обстоятельствах появилась у певицы черепно-мозговая травма. Есть лишь предварительная версия: артистка поскользнулась в ванной и упала. Правоохранительные органы проводят расследование.

Многие в смерти артистки винят ее избранника Юрия Фирсова, который страдает от алкогольной зависимости. Якобы артистка стала выпивать из-за него. Вдовец Легкоступовой, кажется, готов сам себя винить, но все-таки ждет заключения следователей.

После официального расследования Фирсов планирует вернуться к работе. Он уже распространил объявление о том, что перегонит яхту. Юрий признался, что море для него, словно глоток свежего воздуха.

"Спасаюсь так, чтобы не сдохнуть от тоски", — сказал мужчина.

На следующей неделе телеканалы покажут новые выпуски, посвященные Легкоступовой. В студии вновь будут обсуждать шокирующую смерть артистки.

В съемках ток-шоу приняла участие подруга Фирсова Нелли Лосикова, которая в сложившейся ситуации восхищается дочерью Валентины Анэтты Бриль. По мнению коллеги яхтсмена, наследница артистки ведет себя достойно и не говорит ничего лишнего.