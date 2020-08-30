Волочкова рассказала о своем месте в истории 

Анастасия Волочкова ответила недоброжелателям, критикующим ее в Instagram. Балерина заявила, что уже заняла место в истории. Волочкова подчеркнула, что всегда была предана своей профессии и посвятила ей всю свою жизнь:
"Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в Историю России, как Русская Балерина",
— заявила звезда.
По мнению балерины, немногим из таких комментаторов удалось достигнуть высот в жизни, поэтому они не имеют права осуждать других.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Волочкова продает имущество, чтобы оплатить штрафы.