Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Это мой крест, я должна его нести»: Юлианна Караулова откровенно рассказала об измене жениха 

Киноафиша 1 час назад
«Это мой крест, я должна его нести»
Фото: Киноафиша
Артистка раскрыла тайну расставания с прошлым бойфрендом.
Юлианна Караулова — девушка смелая и сильная. Она была финалисткой одной из «Фабрик звезд», сумела добиться успеха в группе 5sta Family, а также как сольная артистка. Вот только в личной жизни у звезды долгое время ничего не получалось.
Караулова решила дать честное интервью каналу Super, в котором рассказала о сложностях в прошлых отношениях. Оказывается, ее бывший жених много раз ей изменял, но Юлианна прощала и даже в какой-то момент решила, что этот мужчина — ее крест, который нужно нести всю жизнь.

«Он мне изменил, я очень переживала»,

— рассказала певица. Она призналась, что в тот момент у нее «немного поехала крыша»: артистка решила терпеть из-за любви.

«Хотя мозгом я понимала, что это просто задетое женское самолюбие, никакая это не любовь»,

— сообщила Караулова.
Звезда призналась, что в первый раз его простила, но потом поняла, что человек не меняется и он просто выстроил систему, в которой постоянно ей изменял.

«Я поняла, что я никогда не смогу доверять этому человеку»,

— заявила Юлианна.
Сейчас 32-летняя певица находится в отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным, который уже много раз делал ей предложение. Но в тот момент Караулова была не готова к семье и ставила карьеру на первое место. Теперь, по словам артистки, она задумалась о детях.
Видео дня. Россиянам рассказали о радиации в абрикосах
Киноафиша: последние новости
«И зачем увеличивала?»: 49-летняя Лера Кудрявцева похвасталась фигурой после удаления имплантов «И зачем увеличивала?»: 49-летняя Лера Кудрявцева похвасталась фигурой после удаления имплантов Модель Эмили Ратаковски похвасталась пышными формами в полупрозрачном топе Модель Эмили Ратаковски похвасталась пышными формами в полупрозрачном топе «Так даже лучше!»: Лиза Арзамасова поделилась редким фото без макияжа «Так даже лучше!»: Лиза Арзамасова поделилась редким фото без макияжа
Женский форум
Звёзды , Андрей Черный , Юлианна Караулова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я нашла наше хоум-видео в Сети»
«Я нашла наше хоум-видео в Сети»
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Как живет Муцениеце после развода
Как живет Муцениеце после развода
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
03:01
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Звёзды Любовь
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
03:03
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
Звёзды Дети
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
02:22
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
Дом и сад
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
03:28
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
Здоровье
Стало понятно, как будут работать детские сады
05:47
Стало понятно, как будут работать детские сады
Дети
Кому нельзя есть манку
02:28
Кому нельзя есть манку
Еда Здоровье
Открыты секреты безупречной чистоты белья
04:46
Открыты секреты безупречной чистоты белья
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение