«Это мой крест, я должна его нести»

Артистка раскрыла тайну расставания с прошлым бойфрендом.
Юлианна Караулова — девушка смелая и сильная. Она была финалисткой одной из «Фабрик звезд», сумела добиться успеха в группе 5sta Family, а также как сольная артистка. Вот только в личной жизни у звезды долгое время ничего не получалось.
Караулова решила дать честное интервью каналу Super, в котором рассказала о сложностях в прошлых отношениях. Оказывается, ее бывший жених много раз ей изменял, но Юлианна прощала и даже в какой-то момент решила, что этот мужчина — ее крест, который нужно нести всю жизнь.
«Он мне изменил, я очень переживала»,
— рассказала певица. Она призналась, что в тот момент у нее «немного поехала крыша»: артистка решила терпеть из-за любви.
«Хотя мозгом я понимала, что это просто задетое женское самолюбие, никакая это не любовь»,
— сообщила Караулова.
Звезда призналась, что в первый раз его простила, но потом поняла, что человек не меняется и он просто выстроил систему, в которой постоянно ей изменял.
«Я поняла, что я никогда не смогу доверять этому человеку»,
— заявила Юлианна.
Сейчас 32-летняя певица находится в отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным, который уже много раз делал ей предложение. Но в тот момент Караулова была не готова к семье и ставила карьеру на первое место. Теперь, по словам артистки, она задумалась о детях.