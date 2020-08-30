«Это мой крест, я должна его нести»

Артистка раскрыла тайну расставания с прошлым бойфрендом.

Юлианна Караулова — девушка смелая и сильная. Она была финалисткой одной из «Фабрик звезд», сумела добиться успеха в группе 5sta Family, а также как сольная артистка. Вот только в личной жизни у звезды долгое время ничего не получалось.

Караулова решила дать честное интервью каналу Super, в котором рассказала о сложностях в прошлых отношениях. Оказывается, ее бывший жених много раз ей изменял, но Юлианна прощала и даже в какой-то момент решила, что этот мужчина — ее крест, который нужно нести всю жизнь.

«Он мне изменил, я очень переживала»,

— рассказала певица. Она призналась, что в тот момент у нее «немного поехала крыша»: артистка решила терпеть из-за любви.

«Хотя мозгом я понимала, что это просто задетое женское самолюбие, никакая это не любовь»,

— сообщила Караулова.

Звезда призналась, что в первый раз его простила, но потом поняла, что человек не меняется и он просто выстроил систему, в которой постоянно ей изменял.

«Я поняла, что я никогда не смогу доверять этому человеку»,

— заявила Юлианна.