«Это мой крест, я должна его нести»

Юлианна Караулова дала откровенное интервью каналу Super, в котором рассказала об изменах жениха.
Певица призналась, что много раз прощала возлюбленного, считая, что он — ее крест, который ей нужно пронести через всю жизнь. По словам артистки, в тот период у нее "поехала крыша":
"Хотя мозгом я понимала, что это просто задетое женское самолюбие, никакая это не любовь".
Лишь спустя время Караулова осознала, что после череды предательств она уже никогда не сможет доверять бывшему возлюбленному.
Сейчас певица состоит в отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным. Он уже не единожды делал предложение певице, однако в то время она признавалась, что хочет сосредоточиться на карьере. Теперь же, как признается Юлианна, она готова к детям.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как понять, что мужчина не собирается на вас жениться.