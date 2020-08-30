«Это мой крест, я должна его нести»

Юлианна Караулова дала откровенное интервью каналу Super, в котором рассказала об изменах жениха.

Певица призналась, что много раз прощала возлюбленного, считая, что он — ее крест, который ей нужно пронести через всю жизнь. По словам артистки, в тот период у нее "поехала крыша":

"Хотя мозгом я понимала, что это просто задетое женское самолюбие, никакая это не любовь".

Лишь спустя время Караулова осознала, что после череды предательств она уже никогда не сможет доверять бывшему возлюбленному.