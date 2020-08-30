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«Это мой крест, я должна его нести»: Караулова откровенно рассказала об изменах жениха 

Мира Маркина 1 час назад
«Это мой крест, я должна его нести»
Фото: @yulianna_karaulova
Юлианна Караулова дала откровенное интервью каналу Super, в котором рассказала об изменах жениха.
Певица призналась, что много раз прощала возлюбленного, считая, что он — ее крест, который ей нужно пронести через всю жизнь. По словам артистки, в тот период у нее "поехала крыша":

"Хотя мозгом я понимала, что это просто задетое женское самолюбие, никакая это не любовь".

Лишь спустя время Караулова осознала, что после череды предательств она уже никогда не сможет доверять бывшему возлюбленному.
Сейчас певица состоит в отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным. Он уже не единожды делал предложение певице, однако в то время она признавалась, что хочет сосредоточиться на карьере. Теперь же, как признается Юлианна, она готова к детям.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как понять, что мужчина не собирается на вас жениться.
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Звёзды , Андрей Черный , Юлианна Караулова
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