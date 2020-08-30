Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Солист Little Big попросил фанатов признать его самым сексуальным человеком в мире 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Прусикин попросил признать его самым сексуальным
Фото: Вечерняя Москва
Солист группы Little Big Илья Прусикин попросил фанатов доказать всем мировым журналам, что он самый сексуальный человек на планете. Артист записал видеообращение в своем Instagram-аккаунте в субботу, 29 августа.

— Дело в том, что недавно меня признали самым сексуальным человеком в мире, все журналы всего мира. Но весь мир и все журналы не знают об этом,

— заявил певец.
Он попросил подписчиков рассказать о себе всеми миру в соцсетях. По словам Прусикина, вместе с подписчиками они «смогут победить».
Видео дня. Россиянам рассказали о радиации в абрикосах
Вечерняя Москва: последние новости
Катя Гусева призналась, что ждет предложения руки и сердца от Киркорова Катя Гусева призналась, что ждет предложения руки и сердца от Киркорова «Глазами любимого»: Волочкова показала фото из ванной «Глазами любимого»: Волочкова показала фото из ванной «Афродита»: Подписчиков восхитило откровенное фото Серябкиной в бикини «Афродита»: Подписчиков восхитило откровенное фото Серябкиной в бикини
Звёзды , Илья Прусикин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что за срамота? Прикройте прелести»
«Что за срамота? Прикройте прелести»
«Я нашла наше хоум-видео в Сети»
«Я нашла наше хоум-видео в Сети»
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
03:01
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Звёзды Любовь
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
03:03
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
Звёзды Дети
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
02:22
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
Дом и сад
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
03:28
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
Здоровье
Стало понятно, как будут работать детские сады
05:47
Стало понятно, как будут работать детские сады
Дети
Кому нельзя есть манку
02:28
Кому нельзя есть манку
Еда Здоровье
Открыты секреты безупречной чистоты белья
04:46
Открыты секреты безупречной чистоты белья
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение