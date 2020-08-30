Прусикин попросил признать его самым сексуальным

Солист группы Little Big Илья Прусикин попросил фанатов доказать всем мировым журналам, что он самый сексуальный человек на планете. Артист записал видеообращение в своем Instagram-аккаунте в субботу, 29 августа.
— Дело в том, что недавно меня признали самым сексуальным человеком в мире, все журналы всего мира. Но весь мир и все журналы не знают об этом,
— заявил певец.
Он попросил подписчиков рассказать о себе всеми миру в соцсетях. По словам Прусикина, вместе с подписчиками они «смогут победить».