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«Я самая счастливая»: Кожевникова поделилась архивными фото в свадебном платье 

WMJ.ru и ещё 2 1 час назад
Кожевникова поделилась фото в свадебном платье
Фото: WMJ.ru
Актриса опубликовала снимки со дня торжества в честь седьмой годовщины венчания.
В своем Instagram 35-летняя актриса Мария Кожевникова опубликовала архивные снимки со дня свадьбы, которая состоялась 7 лет назад. В честь годовщины Мария поделилась воспоминаниями о счастливом дне венчания в Свято-Николаевском соборе в Ницце.
@mkozhevnikova
На опубликованном снимке Мария запечатлена в роскошном платье невесты на пороге собора за несколько минут до начала обряда.

"Несколько минут до того, как мой отец поведет меня к алтарю. Это был один из самых волнительных и счастливых дней в моей жизни! 7 лет назад мы перед Богом взяли ответственность друг за друга",

— подписала снимки актриса добавив хэштег со словами «Я сама счастливая» (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
Напомним, что в 2008 году актриса начала встречаться с бизнесменом из Челябинска Ильей Мительманом. Спустя год пар подала заявление в ЗАГС, но до свадьбы дело не дошло. По слухам, причиной расставания стала чрезмерная ревность возлюбленного актрисы.
В 2011 году Мария познакомилась с бизнесменом Евгением Васильевым, за которого вышла замуж спустя два года отношений. Сейчас супруги воспитывают троих сыновей.
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