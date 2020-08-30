Кожевникова поделилась фото в свадебном платье

Актриса опубликовала снимки со дня торжества в честь седьмой годовщины венчания.

В своем Instagram 35-летняя актриса Мария Кожевникова опубликовала архивные снимки со дня свадьбы, которая состоялась 7 лет назад. В честь годовщины Мария поделилась воспоминаниями о счастливом дне венчания в Свято-Николаевском соборе в Ницце.

@mkozhevnikova

На опубликованном снимке Мария запечатлена в роскошном платье невесты на пороге собора за несколько минут до начала обряда.

"Несколько минут до того, как мой отец поведет меня к алтарю. Это был один из самых волнительных и счастливых дней в моей жизни! 7 лет назад мы перед Богом взяли ответственность друг за друга",

— подписала снимки актриса добавив хэштег со словами «Я сама счастливая» (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).

Напомним, что в 2008 году актриса начала встречаться с бизнесменом из Челябинска Ильей Мительманом . Спустя год пар подала заявление в ЗАГС, но до свадьбы дело не дошло. По слухам, причиной расставания стала чрезмерная ревность возлюбленного актрисы.