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«Начинаешь ценить корни»: Оксана Федорова посетила малую родину 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Оксана Федорова посетила малую родину
Фото: Teleprogramma.pro
Последние летние дни телеведущая Оксана Федорова решила провести в родном городе. В своем Instagram она делится снимками Пскова и сопровождает их интересными фактами. Ее познаниям в истории родного края можно только позавидовать. Как оказалось, у Оксаны в подписчиках много земляков.

«Со временем начинаешь ценить свои корни, свою землю, в которой выросла. Не каждый город может похвастаться такой историей»,

— написала Федорова.
@fedorovaoksana
Недавно «Мисс Вселенная-2002» показала фото со своим мужем. Они в браке десять лет, но как выглядит избранник Федоровой Андрей Бородин, знают лишь немногие. Правда, и тогда модель решила не раскрывать все тайны — лица мужчины не было видно.
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Звёзды , Андрей Бородин , Оксана Федорова
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