Джонни Депп вновь подал в суд на Эмбер Херд

Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретятся в суде.

Недавно в Лондоне проходил суд по иску Джонни Деппа к таблоиду The Sun, в статье которого 57-летнего актера обвинили в избиении Эмбер Херд. Решение по звездному делу будет вынесено в сентябре этого года. Однако Херд и ее команда готовятся ко второй битве в суде со своим бывшим мужем Джонни Деппом, но уже в США.

«Команда Эмбер очень нервничает из-за того, что Депп снова подаст в суд, на этот раз в Штатах. Кажется, он ни перед чем не остановится, чтобы ее погубить»,

— сообщил источник, близкий к актрисе, порталу MailOnline. По словам инсайдера, неважно, каков исход дела, Эмбер готовится ко второму раунду, но если Джонни выиграет дело против The Sun, то это может продолжаться долгие годы.

У актрисы уже есть план-Б, если она проиграет в лондонском суде. В случае проигрыша она, как и Депп, подаст повторный иск, чтобы разрешить дело в свою пользу.

Напомним, что месяц назад состоялись финальные слушания по иску Джонни Деппа.