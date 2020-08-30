Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анастасия Решетова показала шикарные формы на отдыхе во Франции 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Решетова показала шикарные формы в купальнике
Фото: Teleprogramma.pro
Анастасия Решетова показала шикарные формы в своем микроблоге. Модель опубликовала снимок, сделанный в бассейне, на котором предстала в черном купальнике и такого же цвета шляпе. Несмотря на то, что купальник на Анастасии был очень скромный, с совсем небольшим вырезом, пышные формы тем самым скрыть не удалось.
@volkonskaya.reshetova
В Сети тем временем продолжают обсуждать возможное расставание Решетовой и Тимати. Недавно модель и рэпер одновременно опубликовали на своих страницах строки из песни Касты «Ревность». Поклонники пары сразу же решили, что они тем самым дали понять, что же повлияло на их расставание. Как известно, Тимати провел свой отпуск в Греции с дочкой Алены Шишковой и мамой, а Анастасия — в Сан-Тропе, в доме свекра.
На днях модель показала, как отдыхает на яхте стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. Аренда 85-метровой красавицы стоит тоже недешево — миллион долларов (более 73 миллионов рублей) в неделю. Свободное время Решетова провела с подругами.
Видео дня. Россиянам рассказали о радиации в абрикосах
Teleprogramma.pro: последние новости
«Глазами любимого»: Анастасия Волочкова показала откровенное фото «Глазами любимого»: Анастасия Волочкова показала откровенное фото «Как муж такое позволил?»: Вера Брежнева в мокром бикини разлеглась на песке «Как муж такое позволил?»: Вера Брежнева в мокром бикини разлеглась на песке «Настя, это запрещено»: постройневшая Каменских блеснула пышной грудью в черном бикини «Настя, это запрещено»: постройневшая Каменских блеснула пышной грудью в черном бикини
Женский форум
Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что за срамота? Прикройте прелести»
«Что за срамота? Прикройте прелести»
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Стюардесса блеснула фигурой в откровенном купальнике
Стюардесса блеснула фигурой в откровенном купальнике
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
03:01
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Звёзды Любовь
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
03:03
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
Звёзды Дети
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
02:22
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
Дом и сад
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
03:28
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
Здоровье
Стало понятно, как будут работать детские сады
05:47
Стало понятно, как будут работать детские сады
Дети
Кому нельзя есть манку
02:28
Кому нельзя есть манку
Еда Здоровье
Открыты секреты безупречной чистоты белья
04:46
Открыты секреты безупречной чистоты белья
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение