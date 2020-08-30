«Какая красивая грудь»

Настя Каменских недавно призналась, что еще три года назад тайно сочеталась браком с Потапом в Лас-Вегасе. А вот официальную пышную свадьбу влюбленные устроили в 2019 году под Киевом. Тогда многие поразились тому, как сильно постройнела певица. Девушка всегда обладала пышными формами. Свою изюминку она не потеряла, так как не стала доводить себя до модельных параметров. Артистка теперь регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме.

Последние дни лета Настя проводит на море. Она решила раззадорить фанатов новыми кадрами в купальнике. Девушка сначала позировала без макияжа и с распущенными волосами на побережье. Она предстала в черном бикини блеснув роскошной грудью. Цепочка плавно спадала прямо в ложбинку, придавая образу пикантности. Каменских томным взглядом смотрела в камеру, демонстрируя свою природную красоту.

«Чувство покоя, любви и безмятежности. Доброе утро, мой прекрасный мир», — написала она.

@kamenskux

А позже певица отправилась на пляже уже с Потапом. Она облачилась в белоснежный купальник с воротом-хомутом. Настя сначала покрасовалась на пляже, а потом нырнула в воду. Откровенные кадры, снятые под водой, она выложила в Сети. Девушка подразнила мужчин своими изящными ягодицами и стройными ногами.