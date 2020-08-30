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«Злые недолюбленные тетки»: Волочкова резко ответила хейтерам и закрыла комментарии 

WMJ.ru 1 час назад
«Недолюбленные тетки»: Волочкова ответила хейтерам
Фото: WMJ.ru
Анастасия Волочкова разразилась резкой критикой в сторону хейтеров в своем новом посте в Instagram.
Знаменитая балерина опубликовала видео, на котором делает вертикальный шпагат на яхте в открытом море. Изящное алое платье развивается в замедленной съемке, подчеркивая идеальную растяжку танцовщицы.
Волочкова сопроводила публикацию настоящей тирадой, в которой обратилась ко всем злопыхателям. Не сдерживаясь в выражениях, балерина высказала все, что думает о своих хейтерах.

«Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в Историю России, как Русская Балерина»

— пишет Волочкова (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).

«Легким взмахом ноги я рассекаю все суждения и пересуды о себе» — добавила Анастасия. — «Я очень преданный своей профессии человек. Все что обо мне говорят-меня вовсе не касается. Потому что за меня всегда говорит не громкость имени, а дела и поступки».

Волочкова перечислила собственные заслуги в сфере искусства, не забыв оставить ссылки на личный сайт и ютуб-канал, а также дала нелестную характеристику всем недоброжелателям. Она обратила внимание на «ущербность изливающих желчь недолюбленных и несчастных людей», которая у балерины «вызывает жалость». Анастасия посоветовала подписчикам смотреть «на красоту моего тела и на мое творчество».
Отметим, что балерина закрыла комментарии под записью, так что недоброжелатели при всем желании не смогут ответить звезде на ее послание.
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Звёзды , Анастасия Волочкова , WMJ.RU
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