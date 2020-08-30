Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды раскрыли подробности своей интимной жизни 

Popcake.tv 3 часа назад
«Был секс на склоне действующего вулкана»
Фото: Кадр из фильма «Охотник за головами»
Сегодня речь пойдет о самых откровенных звездах Голливуда, которые не постеснялись поделиться со зрителями интимными и горячими подробностями своей жизни.

Роберт Паттинсон

@official_robertpattinson
Главный вампир Голливуда, любимец детишек и подростков, оказался не таким уж и невинным. До того, как стать знаменитым, Роб сыграл роль Сальвадора Дали (Salvador Dali) в одном малобюджетном фильме «Отголоски прошлого», в котором ему пришлось мастурбировать перед всей съемочной группой.

Арми Хаммер

@armiehammer
Звезда фильма «Одинокий рейнджер» Арми Хаммер рассказал о своем неординарном опыте с девушкой, которая попыталась зарезать его во время секса, пояснив, что «любовь любит шрамы». Он, конечно же, бросил ее… спустя 7 месяцев.

Ник Кэннон

Бывший муж певицы Мэрайи Кэри (Mariah Carey) Ник Кэннон признался, что когда его жены не было рядом, он ублажал себя сам, включая ее песни и представляя, что она «помогает ему».

Джерард Батлер

@gerardbutler
Актер поделился с репортерами, что он — любитель эротики в самых необычных местах, ищущий контрасты. Ему удалось заняться любовью на склоне действующего вулкана и на горном леднике.

«Тогда не замерзнуть мне помог мой горячий темперамент!»

— отшутился Батлер.

Гвинет Пэлтроу

@gwynethpaltrow
Поклонница йоги Пэлтроу рассказала прессе, что всегда любила практиковать самые разные позы со своими мужьями, это помогает ей добиться лучшей техники в духовном учении и раскрыть чакры.
Видео дня. Россиянам рассказали о радиации в абрикосах
Popcake.tv: последние новости
«Валя хотела вырваться, он бил ее ногой в живот», — новые детали о Юрии Фирсове «Валя хотела вырваться, он бил ее ногой в живот», — новые детали о Юрии Фирсове Последнее интервью Валентины Легкоступовой перед смертью Последнее интервью Валентины Легкоступовой перед смертью Борис Корчевников потерял слух из-за опухоли мозга Борис Корчевников потерял слух из-за опухоли мозга
Женский форум
Звёзды , Джерард Батлер , Мэрайя Кэри , Роберт Паттинсон , Арми Хаммер , Гвинет Пэлтроу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фадеев назвал мерзостью суд над Ефремовым
Фадеев назвал мерзостью суд над Ефремовым
Бузова оголилась в бане вслед за Чеховой
Бузова оголилась в бане вслед за Чеховой
Диетолог рассказала о пользе орехов
Диетолог рассказала о пользе орехов
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
03:01
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Звёзды Любовь
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
03:03
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
Звёзды Дети
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
02:22
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
Дом и сад
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
03:28
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
Здоровье
Стало понятно, как будут работать детские сады
05:47
Стало понятно, как будут работать детские сады
Дети
Кому нельзя есть манку
02:28
Кому нельзя есть манку
Еда Здоровье
Открыты секреты безупречной чистоты белья
04:46
Открыты секреты безупречной чистоты белья
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение