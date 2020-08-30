«Был секс на склоне действующего вулкана»

Сегодня речь пойдет о самых откровенных звездах Голливуда, которые не постеснялись поделиться со зрителями интимными и горячими подробностями своей жизни.

@official_robertpattinson

Главный вампир Голливуда, любимец детишек и подростков, оказался не таким уж и невинным. До того, как стать знаменитым, Роб сыграл роль Сальвадора Дали (Salvador Dali) в одном малобюджетном фильме «Отголоски прошлого», в котором ему пришлось мастурбировать перед всей съемочной группой.

@armiehammer

Звезда фильма «Одинокий рейнджер» Арми Хаммер рассказал о своем неординарном опыте с девушкой, которая попыталась зарезать его во время секса, пояснив, что «любовь любит шрамы». Он, конечно же, бросил ее… спустя 7 месяцев.

Ник Кэннон

Бывший муж певицы Мэрайи Кэри (Mariah Carey) Ник Кэннон признался, что когда его жены не было рядом, он ублажал себя сам, включая ее песни и представляя, что она «помогает ему».

@gerardbutler

Актер поделился с репортерами, что он — любитель эротики в самых необычных местах, ищущий контрасты. Ему удалось заняться любовью на склоне действующего вулкана и на горном леднике.

«Тогда не замерзнуть мне помог мой горячий темперамент!»

— отшутился Батлер.

@gwynethpaltrow

Поклонница йоги Пэлтроу рассказала прессе, что всегда любила практиковать самые разные позы со своими мужьями, это помогает ей добиться лучшей техники в духовном учении и раскрыть чакры.