Раскрыты доходы Матильды Шнуровой после развода

Обнародованы данные о доходах бывшей супруги музыканта группировки "Ленинград" Сергея Шнурова Матильды после развода. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Так, издание отмечает, что за 2019 год предпринимательница заработала 34 млн руб. от компании "Новая русская кухня", которой Шнурова владеет единолично.

При этом общая выручка компании составила 166 млн рублей.

Кроме того, издание уточняет, что экс-жена совершила сделку по продаже балетной школы "Айседора". Новой владелицей стала балерина из Петербурга Мария Бархатова. Сумма сделки не раскрывается, однако известно, что вырученные средства Шнурова направила на развитие ресторанного бизнеса.

Матильда и Сергей Шнуровы развелись в 2018 году. В браке они пробыли с 2010 года.