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«Всегда напрягало»: Стас Пьеха рассмешил фанатов 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
«Всегда напрягало»: Пьеха рассмешил фанатов
Фото: Teleprogramma.pro
В начале августа Стас Пьеха отметил свое 40-летие. В день рождения он рассказал много интересных фактов о себе, некоторые из которых казались очень необычными. Выяснилось, что певец вообще не брал еду в руки. Даже для пряников использовал вилку. Теперь же он еще больше удивил фанатов. В своем Instagram Стас опубликовал детское фото. На снимке будущий артист выглядит весьма недовольным.

«Похоже, меня всегда напрягало делать два дела — одновременно!», — подписал фото Пьеха.

Разумеется, публикация от души повеселила его подписчиков.
@wolfieha
Недавно Стас рассказал, как правильно выбирать девушку. Мужчинам он посоветовал в первую очередь смотреть на то, какие отношения были между родителями будущей возлюбленной, а также порекомендовал обращать внимание на мать девушки. К слову, сам Стас в разводе. Он был женат на модели Наталии Горчаковой.
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Звёзды , Стас Пьеха
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