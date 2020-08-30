«Всегда напрягало»: Пьеха рассмешил фанатов

В начале августа Стас Пьеха отметил свое 40-летие. В день рождения он рассказал много интересных фактов о себе, некоторые из которых казались очень необычными. Выяснилось, что певец вообще не брал еду в руки. Даже для пряников использовал вилку. Теперь же он еще больше удивил фанатов. В своем Instagram Стас опубликовал детское фото. На снимке будущий артист выглядит весьма недовольным.

«Похоже, меня всегда напрягало делать два дела — одновременно!», — подписал фото Пьеха.

Разумеется, публикация от души повеселила его подписчиков.

@wolfieha

Недавно Стас рассказал, как правильно выбирать девушку. Мужчинам он посоветовал в первую очередь смотреть на то, какие отношения были между родителями будущей возлюбленной, а также порекомендовал обращать внимание на мать девушки. К слову, сам Стас в разводе. Он был женат на модели Наталии Горчаковой.