«Полнейший 18+»: Ивлеева разделась на спор 

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева показала откровенное фото в купальнике. Звезда нередко публикует стильные оголенные образы с фотосессий, однако в этот раз она показала свое тело полностью, облачившись в черный купальник. Она рассказала, что сделала это на спор с одной популярной девушкой из TikTok.

Снимок в черном открытом купальнике появился в Instagram-аккаунте Ивлеевой. Там она поставила геолокацию "Тело-огонь", а также подписала снимок.

@nastyaivleeva

— "ну пусть будет все таки, ок" (здесь и далее авторский стиль сохр. — прим. ред.), — написала блогер.

СМИ, ссылаясь на слова Ивлеевой, пишут, что ведущая поспорила с "тиктокершей-миллионником" Диной Саевой и по ее инициативе такие откровенные кадры не попали бы в Сеть.

— Так как я человек скромный, фото подобного характера выставляю редко, для меня это полнейший "амасевиж" и 18+, — приводит слова Ивлеевой РЕН ТВ.

При этом подробности спора знаменитость и звездные медиа не раскрыли.

Фотографию высоко оценили поклонники, которые в целом редко оставляют негативные комментарии под публикациями ведущей "Орла и решки". Их впечатлила фигура Ивлеевой. По мнению многих фолловеров, журналистка обладает "идеальной" фигурой.

— "Кому душу продала за такую красотуу?", "Секс-машина", "Идеальная фигура", "все ясно у насти золотая карта", "А потому что Настя занималась спортом в карантине", "Обалденная фигура", — написали фанаты.

При этом некоторых смутил едва заметный смайлик на животе Ивлеевой. Однако только "настоящие поклонники" вспомнили, что она сделала это в одном из YouTube-шоу, где выполняла один из челленджей.