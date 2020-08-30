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Не платила по счетам почти полгода: Валентина Легкоступова умерла с долгом за коммуналку 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Стало известно о долгах Легкоступовой
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Валентина Легкоступова незадолго до смерти лишилась дорогой иномарки, которую у нее угнал девятнадцатилетний сын Матвей. Его она, напомним, родила от второго брака. Кроме того, как выяснилось, у нее был солидный долг за коммунальные услуги. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Как заявили журналисты программы, за Легкоступовой числился долг в 33 тысячи рублей. Что касается иномарки, то Матвей, как позже стало известно, угнал машину, потому что был недоволен решением матери выйти замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Он не одобрял с первого дня этот странный союз.
Отметим, что спортсмен, судя по всему, вышел сухим из воды. Следователи после допроса не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.
Напомним, что Валентина Легкоступова ушла из жизни в возрасте 54 лет. Ее смерть повергла многих людей из мира шоу-бизнеса в шок. Звезда, скорее всего, упала в своей ванной и получила тяжелую травму головы. Причем сначала она не предала ей серьезного значения.
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Женский форум
Звёзды , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , НТВ
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