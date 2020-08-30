«Спрашиваю, сколько раз кошка ходила в туалет»

«Хотел маме подарить кошку, но когда увидел, то понял — никому не отдам. Когда подрастет, то куплю ошейник с бриллиантами и буду водить на все светские мероприятия. Пришлось привести в особняк домработницу. Она убирается. Все делает. Я переживаю за своего питомца. Спрашиваю, к примеру, у женщины, сколько раз кошка ходила в туалет».