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«Она убирается. Все делает»: в доме Николая Баскова появилась женщина 

Teleprogramma.pro и ещё 2 4 часа назад
«Спрашиваю, сколько раз кошка ходила в туалет»
Фото: @nikolaibaskov
Певец Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что в его доме появилась женщина. Это домработница, которая ухаживает за его шотландской кошкой Шанель. Животное он купил за сто тысяч рублей.

«Хотел маме подарить кошку, но когда увидел, то понял — никому не отдам. Когда подрастет, то куплю ошейник с бриллиантами и буду водить на все светские мероприятия. Пришлось привести в особняк домработницу. Она убирается. Все делает. Я переживаю за своего питомца. Спрашиваю, к примеру, у женщины, сколько раз кошка ходила в туалет».

Николай Басков Как заметил Басков, он мечтает о семье. Прошло уже 13 лет, как он развелся.

«Хочу, как у всех — кошек, собак, супругу. Хочу позитивную жену. Когда женюсь, то родовое гнездо построю. После сорока лет совсем другие отношения между людьми, поэтому мечтаю о свадьбе», — заметил он.

Напомним, что у Николая Баскова были после развода любовные отношения с балериной Анастасией Волочковой и моделью Оксаной Федоровой. Но до свадьбы дело так и не дошло.
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Звёзды , Николай Басков , Оксана Федорова , НТВ
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