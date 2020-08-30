Стало известно о долгах Легкоступовой 

У певицы Валентины Легкоступовой после смерти остался долг за коммунальные услуги. Об этом стало известно в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
По словам журналистов, за певицей числился долг в размере 33 тысячи рублей.
Кроме того, выяснилось, что незадолго до смерти Валентины Легкоступовой ее девятнадцатилетний сын Матвей угнал у нее дорогую иномарку. Он был недоволен решением матери выйти замуж за Юрия Фирсова.
Напомним, что певица скончалась 14 августа. Ей было 54 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты новые детали отношений Легкоступовой и Фирсова.