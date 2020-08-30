Стало известно о долгах Легкоступовой 

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У певицы Валентины Легкоступовой после смерти остался долг за коммунальные услуги. Об этом стало известно в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По словам журналистов, за певицей числился долг в размере 33 тысячи рублей.

Кроме того, выяснилось, что незадолго до смерти Валентины Легкоступовой ее девятнадцатилетний сын Матвей угнал у нее дорогую иномарку. Он был недоволен решением матери выйти замуж за Юрия Фирсова

Напомним, что певица скончалась 14 августа. Ей было 54 года.