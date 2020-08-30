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Максим Фадеев назвал мерзостью суд над Ефремовым 

Клео.Ру и ещё 1 53 минуты назад
Фадеев назвал мерзостью суд над Ефремовым
Фото: Клео.Ру
Продюсер возмущен поведением как артиста, так и его адвоката на судебных заседаниях.
О смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова многие звезды российского шоу-бизнеса и кино высказали свое мнение. Не остался в стороне и Фадеев, который сделал публикацию по этому поводу в Инстаграм. Стоит отметить, что в выражениях Максим не постеснялся. То, как проходят заседания, он назвал «мерзостью» и «сатанинскими плясками». Это касалось действий Эльмана Пашаева, адвоката Михаила.
Продюсера крайне возмутил то факт, что правозащитник заявил о том, что в момент ДТП артист за рулем не сидел. Также мужчина попросил подписчиков выразить мнение по этому поводу.

"Я бы хотел обсудить с вами, происходящее с г-ом Ефремовым!? Я имею в виду, его «отсутствие» в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска? Невозможно смотреть на эту мерзость… Что вы думаете об этом?"

Среди комментаторов отметился и Иосиф Пригожин. Он полностью поддержал Фадеева и отметил, что такое поведение адвоката не приводит ни к чему хорошему, а напротив, только позорит доверившегося ему актера.
Ранее Пригожин уже заявлял о том, что меры к правонарушителям, которых застали во время вождения в нетрезвом виде, должны составлять миллионы рублей. Иосиф был возмущен и тем фактом, что раньше Михаила уже останавливали в этом состоянии, но почему-то отпускали. Продюсер заявил: он надеется, что актер понесет наказание в полной мере.
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Женский форум
Звёзды , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Максим Фадеев , Иосиф Пригожин
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