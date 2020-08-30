Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Собчак обманула Леру Кудрявцеву и не пришла на съемки программы «Звезды сошлись» 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Собчак обманула Кудрявцеву
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая и светская львица Ксения Собчак не пришла на съемку программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. При этом ранее она собиралась появиться в студии и сказать слова в поддержку актера Михаила Ефремова, который обвиняется в убийстве человека. Как известно, он в начале лета устроил смертельное ДТП.
Как отметили в эфире программы, Собчак гарантировала свое участие, что появится на съемках, но буквально за час до начала сообщила о своей болезни. Причем она утверждала, что могла подхватить коронавирус.
Любопытно, что уже спустя час в ее соцсетях появилась запись из спортзала.

«Мокрая от спорта вся. Я молодец», — заявила телеведущая.

Как отметили в программе «видимо занятия спортом для звезды сейчас важнее лучей поддержки Михаилу Ефремову».
Отметим, что программа «Звезды сошлись», которая вернулась в эфир после летней паузы, были посвящена актеру Михаилу Ефремову и ДТП, которое он устроил в центре столицы.
Teleprogramma.pro: последние новости
Анастасия Решетова показала шикарные формы на отдыхе во Франции Анастасия Решетова показала шикарные формы на отдыхе во Франции «Хороша баня»: Ольга Бузова вслед за Чеховой сверкнула «прелестями» фигуры в бикини «Хороша баня»: Ольга Бузова вслед за Чеховой сверкнула «прелестями» фигуры в бикини «Настя, это запрещено»: постройневшая Каменских блеснула пышной грудью в черном бикини «Настя, это запрещено»: постройневшая Каменских блеснула пышной грудью в черном бикини
Женский форум
Звёзды , Михаил Ефремов , Ксения Собчак , Лера Кудрявцева , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горькие ошибки, о которых жалеют женщины спустя годы
Горькие ошибки, о которых жалеют женщины спустя годы
«Что за срамота? Прикройте прелести»
«Что за срамота? Прикройте прелести»
«Я нашла наше хоум-видео в Сети»
«Я нашла наше хоум-видео в Сети»
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
03:01
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Звёзды Любовь
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
03:03
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
Звёзды Дети
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
02:22
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
Дом и сад
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
03:28
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
Здоровье
Стало понятно, как будут работать детские сады
05:47
Стало понятно, как будут работать детские сады
Дети
Кому нельзя есть манку
02:28
Кому нельзя есть манку
Еда Здоровье
Открыты секреты безупречной чистоты белья
04:46
Открыты секреты безупречной чистоты белья
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение