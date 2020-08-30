Собчак обманула Кудрявцеву

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак не пришла на съемку программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. При этом ранее она собиралась появиться в студии и сказать слова в поддержку актера Михаила Ефремова, который обвиняется в убийстве человека. Как известно, он в начале лета устроил смертельное ДТП.
Как отметили в эфире программы, Собчак гарантировала свое участие, что появится на съемках, но буквально за час до начала сообщила о своей болезни. Причем она утверждала, что могла подхватить коронавирус.
Любопытно, что уже спустя час в ее соцсетях появилась запись из спортзала.
«Мокрая от спорта вся. Я молодец», — заявила телеведущая.
Как отметили в программе «видимо занятия спортом для звезды сейчас важнее лучей поддержки Михаилу Ефремову».
Отметим, что программа «Звезды сошлись», которая вернулась в эфир после летней паузы, были посвящена актеру Михаилу Ефремову и ДТП, которое он устроил в центре столицы.