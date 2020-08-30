Собчак обманула Кудрявцеву

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Телеведущая и светская львица Ксения Собчак не пришла на съемку программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. При этом ранее она собиралась появиться в студии и сказать слова в поддержку актера Михаила Ефремова , который обвиняется в убийстве человека. Как известно, он в начале лета устроил смертельное ДТП.

Как отметили в эфире программы, Собчак гарантировала свое участие, что появится на съемках, но буквально за час до начала сообщила о своей болезни. Причем она утверждала, что могла подхватить коронавирус.

Любопытно, что уже спустя час в ее соцсетях появилась запись из спортзала.

«Мокрая от спорта вся. Я молодец», — заявила телеведущая.

Как отметили в программе «видимо занятия спортом для звезды сейчас важнее лучей поддержки Михаилу Ефремову».

Отметим, что программа «Звезды сошлись», которая вернулась в эфир после летней паузы, были посвящена актеру Михаилу Ефремову и ДТП, которое он устроил в центре столицы.