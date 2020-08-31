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Названа лучшая певица года 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Леди Гага названа певицей года по версии премии MTV Video Music Awards. Артистка победила в пяти номинациях, сообщает портал MTV News в понедельник, 31 августа.
Церемония награждения прошла в Нью-Йорке. Леди Гага также забрала награды в категориях «Песня года» и «Лучшая коллаборация» за песню Rain On Me, записанную совместно с Арианой Гранде. Всего Леди Гага была представлена в девяти номинациях.
В категории «Клип года» победил исполнитель The Weeknd с музыкальным видео на композицию Blinding Lights.
Церемония вручения MTV Video Music Awards состоялась в Нью-Йорке.
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