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Сестра Жанны Фриске стала мамой 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
Сестра Жанны Фриске стала мамой
Фото: Teleprogramma.pro
Сестра Жанны Фриске Наталья поделилась радостной новостью. Теперь у девушки новый статус — она мама, правда, крестная. В своем Instagram Наталья поделилась фотографией крестницы.

«Я стала крестной мамой одной красивой девочки по имени Анастасия», — написала Фриске.

Подписчики отметили, что Наталья будет замечательной крестной мамой. Поклонники красотки добавили, что этот статус очень ответственный и трогательный.
Недавно Фриске поразила поклонников изменениями во внешности. Подписчики даже решили, что она использовала какой-то фильтр, но это оказалось не так. После развода с Сергеем Вшивковым Наталья начала активно заниматься спортом и очень похудела.
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