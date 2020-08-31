Сестра Жанны Фриске стала мамой 

Сестра Жанны Фриске Наталья поделилась радостной новостью. Теперь у девушки новый статус — она мама, правда, крестная. В своем Instagram Наталья поделилась фотографией крестницы.

«Я стала крестной мамой одной красивой девочки по имени Анастасия», — написала Фриске.

Подписчики отметили, что Наталья будет замечательной крестной мамой. Поклонники красотки добавили, что этот статус очень ответственный и трогательный.

Недавно Фриске поразила поклонников изменениями во внешности. Подписчики даже решили, что она использовала какой-то фильтр, но это оказалось не так. После развода с Сергеем Вшивковым Наталья начала активно заниматься спортом и очень похудела.