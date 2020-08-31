«Я бы хотел обсудить с вами, происходящее с господином Ефремовым!? Я имею в виду, его «отсутствие» в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска? Невозможно смотреть на эту мерзость. Что вы думаете об этом?»,