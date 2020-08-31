Максим Фадеев в своем Instagram высказался по поводу дела Михаила Ефремова. В начале лета актер стал виновником смертельного ДТП (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).
«Я бы хотел обсудить с вами, происходящее с господином Ефремовым!? Я имею в виду, его «отсутствие» в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска? Невозможно смотреть на эту мерзость. Что вы думаете об этом?»,
— спросил продюсер у своих подписчиков.
Фанаты Фадеева осудили не только поступок Ефремова, но и его попытки избежать наказания. По мнению многих, актер ведет себя не по-мужски:
«Я думал он мужик», «Это просто цирк какой-то! Пытаются из нас дураков сделать», «Трусость. Мерзость. Алкоголизм».
Под постом Фадеева также отметились Иосиф Пригожин и Кети Топурия. Сам Фадеев ответил лишь на несколько комментариев, дабы избежать конфликтов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, какой алкоголь предпочитает Ефремов.