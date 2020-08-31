Тарзана раскритиковали за фото в плавках 

Тарзан вызвал волну критики со стороны поклонников, опубликовав фото своего обнажённого тела в стрингах. Танцору исполнилось 50 лет, но он не стесняется выставлять напоказ свою фигуру.

На фото Сергей Глушко позирует в профиль, откинув назад длинные волосы.

@tarzan___official

Движение, — подписал снимок муж Наташи Королёвой.

Обычно поклонники спокойно реагируют на такие проявления танцора, но в этот раз на Тарзана обрушились с критикой. Подписчики нашли у артиста массу изъянов.

«Может, уже хватит стареющие телеса выставлять?», «Сергей, а где вы стринги покупаете?», — язвили в комментариях пользователи.

Но нашлись и те, кто поддержал Тарзана. Кто-то посочувствовал, что Сергей Глушко стал слишком худым, другие пожелали всем так выглядеть в 50 лет. Чаще всего Тарзана критикуют потому, что он всё же является отцом и подаёт не очень хороший пример сыну.