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Тарзана раскритиковали за фото в плавках 

News.ru 1 час назад
Тарзана раскритиковали за фото в плавках
Фото: News.ru
Тарзан вызвал волну критики со стороны поклонников, опубликовав фото своего обнажённого тела в стрингах. Танцору исполнилось 50 лет, но он не стесняется выставлять напоказ свою фигуру.
На фото Сергей Глушко позирует в профиль, откинув назад длинные волосы.
@tarzan___official

Движение, — подписал снимок муж Наташи Королёвой.

Обычно поклонники спокойно реагируют на такие проявления танцора, но в этот раз на Тарзана обрушились с критикой. Подписчики нашли у артиста массу изъянов.

«Может, уже хватит стареющие телеса выставлять?», «Сергей, а где вы стринги покупаете?», — язвили в комментариях пользователи.

Но нашлись и те, кто поддержал Тарзана. Кто-то посочувствовал, что Сергей Глушко стал слишком худым, другие пожелали всем так выглядеть в 50 лет. Чаще всего Тарзана критикуют потому, что он всё же является отцом и подаёт не очень хороший пример сыну.
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Звёзды , Наташа Королева , Сергей Глушко
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