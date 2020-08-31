Экстремально похудевшая Адель похвасталась телом 

32-летняя Адель взялась за себя год назад. За это время артистка скинула 50 килограммов, и теперь своей красотой удивляет поклонников.

Британская певица Адель настолько изменилась за последние месяцы, что поклонники перестали узнавать ее на фото, а некоторые начали подозревать в том, что она сделала операцию по уменьшению желудка. Они не верят, что самостоятельно за год можно избавиться от такого количества жира.

Адель публиковала в Instagram фото, где показала свое стройное тело, и шрамов от хирургического вмешательства на нем не видно. Артистка сфотографировалась в карнавальном костюме с бикини.

@adele

«Счастлива участвовать в карнавале в моем любимом Лондоне», — подписала она снимок.

«О, да, детка», «Ты только что сломала интернет», «Ты невероятна», «Вот это преображение», «Просто огонь», «Какая красотка», «Сама на себя не похожа — красавица», «Обожаю!», «Была красотка, стала еще лучше», — посыпались комментарии.