Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экстремально похудевшая Адель похвасталась телом 

Passion.ru 43 минуты назад
Экстремально похудевшая Адель похвасталась телом
Фото: Passion.ru
32-летняя Адель взялась за себя год назад. За это время артистка скинула 50 килограммов, и теперь своей красотой удивляет поклонников.
Британская певица Адель настолько изменилась за последние месяцы, что поклонники перестали узнавать ее на фото, а некоторые начали подозревать в том, что она сделала операцию по уменьшению желудка. Они не верят, что самостоятельно за год можно избавиться от такого количества жира.
Адель публиковала в Instagram фото, где показала свое стройное тело, и шрамов от хирургического вмешательства на нем не видно. Артистка сфотографировалась в карнавальном костюме с бикини.
@adele
«Счастлива участвовать в карнавале в моем любимом Лондоне», — подписала она снимок.

«О, да, детка», «Ты только что сломала интернет», «Ты невероятна», «Вот это преображение», «Просто огонь», «Какая красотка», «Сама на себя не похожа — красавица», «Обожаю!», «Была красотка, стала еще лучше», — посыпались комментарии.

В прошлом году Адель пережила болезненный развод с мужем Саймоном Конекки после 8 лет отношений. Тогда звезда не называла причину разрыва с супругом, но светские хроникеры сообщали, что причиной краха семьи стали измены Саймона. После развода Адель решительно взялась за свое здоровье и внешность и теперь выглядит намного моложе, чем раньше.
Видео дня. Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Passion.ru: последние новости
Старший сын Анны Михалковой оставил свою выпавшую из окна девушку ради 18-летней модели Старший сын Анны Михалковой оставил свою выпавшую из окна девушку ради 18-летней модели Мария Кожевникова показала фото в свадебном платье в честь годовщины со дня венчания Мария Кожевникова показала фото в свадебном платье в честь годовщины со дня венчания «Казалось, это мой крест»: Юлианна Караулова откровенно рассказала об измене жениха «Казалось, это мой крест»: Юлианна Караулова откровенно рассказала об измене жениха
Женский форум
Звёзды , Саймон Конекки , Адель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Валя хотела вырваться, он бил ее ногой в живот»
«Валя хотела вырваться, он бил ее ногой в живот»
Мать Корчевникова прокомментировала его болезнь
Мать Корчевникова прокомментировала его болезнь
Горбань оконфузилась в микро-бикини
Горбань оконфузилась в микро-бикини
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
02:56
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
Звёзды Дети
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
00:22
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
Звёзды Здоровье
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
03:01
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Звёзды Любовь
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
03:03
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
Звёзды Дети
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
02:22
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
Дом и сад
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
03:28
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
Здоровье
Стало понятно, как будут работать детские сады
05:47
Стало понятно, как будут работать детские сады
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение