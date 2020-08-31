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Саша Зверева рассказала о ссорах с мужем-американцем 

runews24.ru и ещё 1 31 августа 2020
Зверева рассказала о ссорах с мужем-американцем
Фото: Instagram
Около полугода назад некогда известная певица и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американца Даниэля. А не так давно она родила от него первого общего ребенка — сына, которого решили назвать Себастьяном.
Для своих фанатов она является примерной супругой, мамой и образцовой женщиной, с которой можно брать пример. И ее отношения с супругом кажутся фолловерам образцово-показательными. Но накануне Зверева откровенно рассказала, что они с супругом часто ссорятся, и изредка даже у них случаются очень серьезные конфликты.
Но пока что в их семье не было таких ссор, которые могли поставить под угрозу их брак. Саша отметила, что в основном их ссоры происходят на почве разных менталитетов, так как Даниэль живет в обществе, где люди привыкли следовать определенным правилам. Тут она имела в виду ограничения, которые связаны с пандемией COVID-19, так как сама она никогда не скрывала того, что скептично относится к ношению масок в людных местах и другим ограничениям.
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